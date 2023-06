Motivé depuis un certain temps par l'idée d'intégrer l'équipe de France de rugby à 7 lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, pourrait manquer le prochain Tournoi des 6 Nations afin de se familiariser avec cette nouvelle discipline. Des discussions seraient en tout cas en cours, selon Le Parisien, entre les différentes parties prenantes.

Antoine Dupont n'a pas caché, depuis un an et demi, son envie de participer aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en août 2024. Un rêve à sa portée puisque le rugby a fait son retour parmi les disciplines olympiques depuis 2016, à travers l'épreuve à 7. Comme cela avait été révélé dans ces colonnes, l'intéressé l'avait même évoqué très tôt auprès de ses dirigeants du Stade toulousain, lesquels avaient été particulièrement réceptifs sur la question, et cela avait fait partie des discussions lors de sa prolongation officialisée en décembre 2021 (il est engagé jusqu'en 2027).

Reste qu'il faut trouver les modalités pour que cette ambition devienne réalité. Déjà sur le calendrier. Ensuite sur la maîtrise de la discipline, malgré le talent indéniable du meilleur joueur du monde. "Jouer à 7, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas mon sport, donc il va falloir trouver des arrangements entre les Fédérations et le club pour que je puisse avoir des créneaux pour m'entraîner et voir aussi mon niveau, a ainsi expliqué Dupont lui-même dans l'émission "En aparté". Cela reste des efforts différents et un rugby différent."

Daret a ouvert la porte

Selon nos confrères du Parisien, des échanges auraient actuellement lieu, notamment entre la Fédération, la Ligue et le Stade toulousain, pour aménager un emploi du temps sur mesure au joueur. L'idée serait qu'il participe à plusieurs étapes du circuit mondial avec France 7 au printemps 2024. Pour y parvenir, le capitaine des Bleus pourrait manquer le prochain Tournoi des 6 Nations, ou au moins en partie, ainsi que la tournée d'été en Argentine. Le sélectionneur Fabien Galthié serait-il prêt à accepter de se passer de son leader ? L'éventualité serait en tout cas évoquée. Interrogé récemment sur une intégration future de Dupont dans son groupe, le sélectionneur de France 7 Jérôme Daret avait ouvert la porte, sous certaines conditions : "Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser ? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi si Antoine Dupont se sent bien dans ce jeu." Aussi parce que plusieurs stars du XV ont été en échec à 7, ou n'ont pas apporté autant qu'espéré. Ce fut le cas avec Sonny Bill Williams, Quade Cooper ou Juan Imhoff.

De toute façon, Antoine Dupont est bien conscient qu'il aurait besoin d'un temps d'adaptation pour apprivoiser cette nouvelle discipline et ne veut pas précipiter les choses. "Je vais me donner les moyens de le faire et j'espère pouvoir y participer parce que ça reste un événement incroyable, surtout que c'est en France", assure-t-il. Si son absence lors du Tournoi serait forcément très handicapante pour le XV de France, sa présence aux JO serait incontestablement une plus-value dans l'optique d'aller chercher une médaille olympique.