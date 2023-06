Le match de lever de rideau de la finale de Top 14 a été spectaculaire et enlevé : au terme d'un bras de fer tendu jusqu'au bout, Grenoble a décroché le titre de champion de France Alamercery Elite en disposant de Toulouse, ce samedi, au Stade de France (30-28). Après avoir été sacré en Crabos et en Espoirs, le club rouge et noir n'a pu réaliser la passe de trois dans les catégories jeunes.

C'est la tradition. La finale de Top 14 est toujours précédée d'une autre finale, d'une catégorie jeunes. Cette fois, ce sont les Alamercery (Cadets A) de Toulouse et de Grenoble qui ont eu la chance de fouler la pelouse du Stade de France quelques heures avant le Stade toulousain et le Stade rochelais. À ce jeu-là, c'est Grenoble qui a soulevé le bouclier de champion de France. Notamment grâce à un premier acte, terminé sur le score de 23-7 en faveur du FCG, les Isérois ont résisté dans le second acte pour être sacrés. Ils se sont finalement imposés 30 à 28 face aux Stadistes.