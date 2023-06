Ce samedi se jouera le choc entre Toulouse et La Rochelle, en finale de Top 14. Un duel tant attendu depuis le début de la saison, entre les deux meilleures équipes du championnat, qui ont toutes les deux largement dominé leur demi-finale respective. Voici notre pronostic pour cette finale qui risque d'être épique...

Elle est enfin là, la fameuse finale du Top 14. Ce samedi, les fans de rugby auront le plaisir d'assister à une des affiches les plus attendues du XXIe siècle avec ce duel entre Toulouse et La Rochelle. Pourquoi ce duel est-il tant alléchant ? Parce qu'il s'agit des deux premières équipes au classement de la saison régulière, qui ont allégrement dominé le championnat, comme elles ont marché sur leur demi-finale. Toulouse a écrasé le Racing 92 dans le dernier carré, tandis que La Rochelle a su maîtriser l'UBB, grâce à une première mi-temps impressionnante. Aussi, il s'agit de la revanche de la finale 2021, remportée par un Stade toulousain irrésistible et surtout plus expérimenté.

Porté par de nombreux joueurs du XV de France, Toulouse sera cette fois confronté à une équipe maritime en pleine confiance, qui vient de remporter la Champions Cup pour la deuxième fois consécutive en crucifiant le Leinster en finale. Dans cet énorme choc entre les Stades, tout risque de se jouer sur la fin de match. Pour dire vrai, nous voyons même les deux équipes se disputer le Bouclier de Brennus lors de prolongations ! Et malgré la soif de premier titre national du Stade rochelais, nous voyons des Toulousains en mission s'en sortir. Quoi qu'il en soit, nous risquons samedi d'assister à un match d'anthologie.

Notre pronostic : victoire du Stade toulousain après prolongations