Les 5 infos de ce jeudi : Arlettaz chez les Bleus, Liam Williams vers le Japon...

Ce jeudi, l'arrivée de Patrick Arlettaz chez les Bleus a été officialisée à partir de janvier 2024. Au niveau des transferts, Liam Williams pourrait rallier le Japon après la Coupe du monde tandis qu'Arthur Coville a bel et bien signé son contrat avec Provence Rugby.

Arlettaz chez les Bleus à partir de janvier 2024

Comme annoncé par Midi Olympique ce jeudi matin, Patrick Arlettaz va intégrer le staff du XV de France après la Coupe du monde 2023. L'arrivée de l'ancien manager de l'Usap a été officialisée en début d'après-midi. Il débutera sa mission au mois de janvier prochain pour une durée de quatre ans.

En partance pour le Stade français après le Mondial, Karim Ghezal et Laurent Labit seront donc remplacés par Laurent Sempéré et Patrick Arlettaz. Thibaud Giroud quittera lui aussi le navire dans quelques mois pour rejoindre l'UBB, c'est Nicolas Jeanjean qui va le remplacer. William Servat, Raphaël Ibanez et bien évidemment Fabien Galthié poursuivent eux l'aventure.

Coville à Provence Rugby, c'est signé

C'était dans les tuyaux depuis de longues semaines mais c'est officiel depuis mardi, le demi de mêlée Arthur Coville sera bien un joueur de Provence Rugby la saison prochaine.

Alors que des bruits couraient selon lesquels il pourrait finalement rejoindre le RC toulonnais malgré le précontrat qui le liait déjà à Provence Rugby et être remplacé par Martin Page-Relo dans les plans du club managé par Mauricio Reggiardo, Arthur Coville s'est engagé officiellement mardi avec le club provençal. Le numéro 9 a signé un bail pour les trois prochaines saisons avec l'ambitieux club de Pro D2.

Adidas prochain équipementier des Bleus

A l'issue du comité directeur, le nouveau président de la FFR, Florian Grill, a annoncé qu'Adidas allait redevenir l'équipementier du XV de France après les Jeux Olympiques 2024.

La marque aux trois bandes a été plusieurs fois fournisseurs des Bleus, dont la dernière sur la période 2012 - 2018. Le contrat a été signé pour une durée de quatre ans. A noter qu'il a été voté à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Jantjies dans le groupe des Springboks

Ce dernier a donc été obligé d'appeler un nouvel ouvreur pour compléter son effectif et c'est Elton Jantjies, qui a joué en Pro D2 avec Agen cette saison, qui a eu l'honneur d'intégrer le groupe sud-africain.

Liam Williams vers le Japon

L'ailier ou arrière de Cardiff et du pays de Galles Liam Williams (32 ans, 82 sélections) va quitter le Royaume-Uni après la Coupe du monde de rugby 2023, nous informe ce jeudi la BBC. Celui qui a été sélectionné avec les Lions Britanniques et Irlandais devrait s'engager au Japon, malgré le fait qu'il lui reste un an de contrat avec Cardiff.