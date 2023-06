La finale de Top 14, les demies de Super Rugby... Le programme TV de ce week-end

La finale de Top 14 entre le Stade toulousain et La Rochelle, les demi-finales de Super Rugby en direct et rediffusé, du rugby à 13 avec la 16ème journée de NRL... Découvrez l'heure et la chaîne de chaque rencontre de rugby diffusée ce week-end.

Vendredi 16 juin Rugby à XV CANAL+ : Crusaders / Blues (Direct) Super Rugby. Demi-finale. 9h00 Rugby à 13 BEIN SPORTS MAX 4 : Cowboys / Panthers (Direct) NRL. 16e journée. 11h55

BEIN SPORTS 3 : Cowboys / Panthers. NRL. 16e journée. 23h00 Samedi 17 juin Rugby à XV CANAL+ : Chiefs / Brumbies (Direct) Super Rugby. Demi-finale. 9h00 FRANCE 2 - CANAL+ : Toulouse / La Rochelle (Direct) Top 14. Finale. 21h00 Rugby à 13 BEIN SPORTS 1 : Eels / Sea Eagles (Direct) NRL. 16e journée. 9h25

BEIN SPORTS 3 : Eels / Sea Eagles. NRL. 16e journée. 19h00 Dimanche 18 juin Rugby à XV CANAL+ SPORT : Toulouse / La Rochelle. Top 14. Finale. 10h05 CANAL+ SPORT : Crusaders / Blues. Super Rugby. Demi-finale. 15h30

CANAL+ SPORT : Chiefs / Brumbies. Super Rugby. Demi-finale. 17h10 Rugby à 13 BEIN SPORTS 2 : Sharks / Bulldogs (Direct) NRL. 16e journée. 8h00