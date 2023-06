Demi-finaliste de Fédérale 1, Mazamet a annoncé renoncer à la montée en Nationale 2. Conséquence : c'est Dijon, club qui a obtenu le plus gros total de points parmi les clubs relégués, qui se maintient dans le quatrième échelon du rugby français.

Vainqueur de Castelsarrasin en quart de finale, Mazamet s'est retrouvé dans le dernier carré de Fédérale 1. Un joli coup, qui a permis aux Tarnais d'accéder à la division supérieure : la Nationale 2. Seulement, le club qui avait fini troisième de sa poule et qui doit affronter Valence d'Agen ce dimanche à 15h a décidé de refuser la montée au quatrième échelon du rugby français. Une nouvelle qui n'est pas sans conséquence puisque c'est un des quatre relégués du championnat de Nationale 2 qui va être maintenu dans ce championnat relevé.

Dijon évite la passe de deux

Et parmi Dijon, Beaune, Floirac et Tyrosse, ce sont finalement les Dijonnais qui devraient conserver leur place. Les Bourguignons sont ceux qui comptaient le plus de points parmi les quatre clubs relégués (54 contre 52 pour Floirac) et ne devraient donc pas connaître une deuxième descente en deux ans. Pour rappel, Dijon évoluait en Nationale la saison dernière.

Alors que Périgueux a été sacré champion de France de Nationale 2, le titre se joue toujours en Fédérale 1. Mazamet affrontera donc dimanche à 15h Valence d'Agen, alors que Salles et Langon se disputeront aussi une place en finale, au même horaire.