La première ligne du Stade toulousain, Emmanuel Meafou ou Jack Willis ont constamment fait reculer leurs adversaires. Et derrière, Thomas Ramos et Matthis Lebel avaient des fourmis dans les jambes. Voici les notes de Toulouse.

Thomas Ramos : 8/10

D’emblée, il a montré qu’il était dans un grand soir en créant souvent le désordre dans la muraille du Racing 92. Rassurant sous les ballons hauts et plutôt efficace dans son occupation au pied, il a surtout prouvé qu’il était un compétiteur hors normes, lequel n’avait pas oublié sa demi-finale ratée au Leinster. Auteur de l’inspiration ayant amené la pénalité (33e) qui a permis à Toulouse de compter dix-sept points d’avance, puis d’une relance exceptionnelle qui a fini par l’essai de Roumat (50e), il a au-delà été impeccable face aux poteaux (7/7). Il a glissé à l’ouverture après la sortie de Ntamack et a conclu sa partition par un énorme 50/22 (80e).

Arthur Retière : 6,5/10

Il s’est rendu toujours disponible même si, pendant longtemps, il n’a pas eu de ballons très intéressants à se mettre sous la dent. Cela ne l’a pas empêché de se dépenser dans compter, notamment en défense, avec une intervention décisive sur Chouzenoux (43e) en bout de ligne. Il fut finalement récompensé de ses efforts en inscrivant le quatrième essai des siens (57e) en profitant d’une chistera de Dupont. Il a fini le match à la mêlée après la sortie de ce même Dupont.

Santiago Chocobares : 7/10

Blessé une grosse partie de la saison, il suit la même trajectoire qu’en 2021 en étant extrêmement précieux en fin de saison. Percutant au milieu du terrain, il fut un point de fixation évident en mettant constamment la défense du Racing sur le reculoir. Il a aussi gratté un ballon ultra important, quelques minutes avant le deuxième essai toulousain.

Pita Ahki : 7,5/10

Ce n’était peut-être pas le plus reconnu des Toulousains mais quel joueur ! Il a été l’auteur d’un superbe travail sur l’essai Lebel qu’il a servi d’une magnifique passe à hauteur. Globalement, il a toujours joué juste pour dérouter l’équipe francilienne et se placer en relais précis dans l’attaque stadiste. Il a mis au supplice Finn Russell quand il avait le ballon en mains.

Matthis Lebel : 8/10

S’il n’a pu conclure deux situations d’entrée, parce qu’il n’a pas été parfaitement servi, il fut l’un des grands bonhommes de cette demi-finale. Il jouait gros en étant titularisé en l’absence de Juan Cruz Mallia, et a répondu présent. Auteur du premier essai, après une sublime course sur laquelle il a battu trois défenseurs (19e), il a été également très en vue dans le jeu, en récupérant plusieurs ballons sur des coups de pied de pression ou en se proposant toujours dans la zone d’Antoine Dupont et Romain Ntamack. Il fut enfin très présent en défense.

Matthis Lebel a été l'auteur de percées foudroyantes Icon Sport - Sandra Ruhaut

Romain Ntamack : 7/10

Sa passe au pied pour Matthis Lebel fut un poil trop longue (7e) mais il avait vu ce qu’il fallait faire. S’il s’est débarrassé trop facilement d’un ballon dans le camp adverse (15e), il a toujours animé à bon escient et a, comme à son habitude, placé ses partenaires dans les meilleures dispositions. Et, même si c’est paradoxal, il fut absolument décisif sans même toucher le ballon sur l’essai de Lebel grâce à sa course en leurre qui a fait toute la différence. C’est encore lui qui a déchiré le rideau du Racing 92 sur une course de cinquante mètres amenant l’essai de Roumat. Remplacé par Tim Nanaï-Williams après l’heure de jeu.

Antoine Dupont : 7/10

Il a beau avoir commencé son match par un coup de pied direct en touche (2e), cela ne l’a pas fait vaciller. Certes, il a peut-être parfois un peu trop porté le ballon en première mi-temps mais il possède cette faculté unique à se sortir de n’importe situation, même mal embarquée. Il a soulagé son équipe au pied à plusieurs reprises et a cherché à imprimer du rythme quand le jeu le permettait. Et la cerise sur le gâteau ? Cette chistera incroyable et à l’aveugle qui a envoyé Retière à l’essai (57e). Du grand art. Remplacé par Lucas Tauzin (66e).

Alexandre Roumat : 7,5/10

Le troisième ligne centre toulousain a été précieux dans le secteur aérien, notamment sous les renvois du Racing 92. Il a su bonifier les ballons qu’il a eu à jouer, en cassant systématiquement le premier plaquage. Il inscrit un essai au terme d’une action incroyable (50e). Mais il a surtout fait parler sa science du jeu pour assurer la continuité, avec notamment un franchissement.

Top 14 - Alexandre Roumat (Stade toulousain) a inscrit un essai face au Racing 92 Icon Sport

François Cros : 7/10

Le troisième ligne aile est toujours aussi précis pour assurer les soutiens et ainsi offrir du liant au jeu de son équipe. Il a été un poison dans le jeu au sol, permettant ainsi aux toulousains de dominer dans ce secteur et gagnant même quelques munitions. Il a été récompensé de tous ses efforts et de son travail de l’ombre par un essai quelques secondes avant le coup de sifflet final.

Jack Willis : 8/10

Quel début de match du troisième ligne anglais. Il a permis aux Toulousains de prendre le contrôle de cette rencontre avec notamment un précieux grattage sur la première offensive du Racing 92. Au quart d’heure de jeu, il se signalait de nouveau avec une énorme charge au centre du terrain. C’est l’avant toulousain qui a fait le plus de courses avec le ballon (8). Il a été remplacé par Selevasio Tolofua à l’heure de jeu.

Emmanuel Meafou : 8/10

Le deuxième ligne a été comme toujours tonitruant. Il a débuté la rencontre en cassant un maul du Racing 92 sur une pénaltouche dangereuse. Il a ensuite gagné tous les impacts et marqué un essai (23e). Remplacé dès la 45e minute par Thibaud Flament qui a apporté de la vitesse dans le jeu et un peu de folie avec un coup de pied par-dessus sur son premier ballon. Sur la même action, il perce la ligne défensive pour offrir une avancée décisive aux Toulousains. Il a aussi été impérial en touche.

Dans les impacts, Emmanuel Meafou a encore une fois été grandiose. Sans compter qu'il a inscrit un essai. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Richie Arnold : 6/10

Dès la deuxième touche en faveur des Racingmen, le géant australien a volé une précieuse munition. Il a aussi été pénalisé en début de rencontre. Sans conséquence. Il a été remplacé (59e), après être resté au sol en raison d’une blessure au genou gauche, par Alban Placines.

Dorian Aldegheri : 7,5/10

Surpris sur la première mêlée de la rencontre, le droitier toulousain a ensuite pris la mesure de son vis-à-vis, permettant ainsi à son équipe de prendre l’ascendant dans ce secteur. Remplacé par Charlie Faumuina (56e) après un très bon match même s’il n’a quasiment jamais touché le ballon. Mais il a été fort sur les fondamentaux de son poste et sur les collisions.

Julien Marchand : 7/10

Le talonneur toulousain est une pile électrique pour donner de l’avancée à son équipe même dans des situations mal embarquées. Il a été précieux derrière un alignement qui a eu des difficultés pour avoir des ballons propres. Il a aussi été décisif en défense avec six plaquages (meilleur plaqueur de son équipe au moment de sa sortie, et toujours au coup de sifflet final à égalité avec Matthis Lebel). Remplacé par Mauvaka à la 52e minute.

Cyril Baille : 8/10

Cyril Baille, pilier gauche du Stade toulousain face au Racing 92 Icon Sport - Sandra Ruhaut

Match très propre de la part du gaucher toulousain qui a su contenir son adversaire dans l’épreuve de force, et même le dominer comme sur cette première mêlée de la seconde période, tout en apportant sa pierre à l’édifice dans le jeu courant même s’il a été moins utilisé que sur certains matchs cette saison. Mais avec peu de ballons, il a su créer de l’avancée, gagnant les impacts autant dans le secteur défensif qu’offensif. Remplacé par Rodrigue Neti (56e).