Dans son magazine du mois de mai, Midi Olympique revient sur le sacre toulonnais il y a 10 ans de cela. Entre un effectif composé de mercenaires qui formait une vraie Dream team et les déclarations cinglantes du président Mourad Boudjellal, ce Toulon-là a marqué son temps.

"Dix années sont passées depuis le premier titre européen de Toulon, acquis de haute lutte face à Clermont. Le premier d'une longue série. Emmené par ses stars et le tandem Boudjellal-Laporte, le RCT a marqué une décennie et l'histoire..." Voilà comment Midi Olympique présente ce long récit qui revient sur une période faste et marquante, celle de l'épopée lors de la Coupe d'Europe 2012-2013.

Avec une première partie "C'est l'histoire d'une Dream team", le magazine évoque la pléiade de stars occupant le vestiaire du RCT, ce qui lui a permis de remporter le premier titre de ce triplé européen. Témoignages et anecdotes rythment ce long récit.

Le magazine du mois de mai est consacré à l'épopée toulonnaise de 2013

Hayman, Wilkinson, Van Niekerk

La deuxième partie "Le bon, la brute et l'élégant" traite des différents caractères des mastodontes et légendes qui portaient la tunique rouge et noire. Hayman, Wilkinson, Van Niekerk sont tous évoqués dans leurs spécificités. Pour conclure cette trilogie, découvrez une interview croisée entre Mourad Boudjellal et Bernard Laporte.

En guise de conclusion de la séquence, retour sur la cérémonie du Hall of Fame organisé par le RCT au mois d'avril dernier pour honorer ses héros.