Perpignan officialise ce mercredi 17 mai le recrutement du trois-quarts franco-fidjien Tavite Veredamu (33 ans). L'ancien international à 7 s'engage pour une saison, plus une en option, avec le club catalan.

Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique début mai, l'arrivée de Tavite Veredamu a été officialisée par Perpignan. En fin de contrat avec le Lou, Veredamu rejoint les rangs du club catalan pour une saison, plus une en option. À 33 ans, l'ancien international à 7 connaîtra son troisième club professionnel à XV, après Clermont (2020-2021) et Lyon (2021-2023).

Capable de jouer ailier, centre et flanker, le Lyonnais a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues (Top 14, Champions Cup et Challenge Cup) cette saison pour trois essais marqués. Le dernier lors de la rencontre face au Stade français ce dimanche 13 mai, soldée par un match nul. Formé à Nîmes en Fédérale, Veretamu a connu 115 sélections avec l'équipe de France à 7, entre 2018 et 2021, pour 265 points marqués.

Entrainée par Franck Azéma la saison prochaine, l'USAP active son recrutement. Elle serait aussi en contacts avancés avec le centre clermontois, Apisai Naqalevu