Largement défaite à Bordeaux (28-0) la Section paloise a inquiété par son inefficacité. Les Béarnais, qui pouvaient se maintenir en cas de résultat, voient Perpignan revenir et vont devoir encore cravacher lors de la 26e journée.

Le scénario tant redouté pendant la semaine s'est, au final, bel et bien produit. Pau pouvait décrocher son maintien dès ce samedi, en allant chercher une victoire ou un match nul sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, lors de cette 25e journée de Top 14. Une mission qui s'annonçait périlleuse mais pas impossible, surtout lorsqu'on sait que les Béarnais avaient ramené un brillant succès de Gironde la saison dernière. Mais cette fois-ci, la marche était bien trop haute. Dominés, les Palois n'y ont en fait jamais trop cru sur la pelouse de Chaban-Delmas et ont laissé à leurs adversaires le point de bonus offensif (28-0).

Brive relégué en Pro D2, Bayonne reste définitivement souverain à Jean-Dauger, Bordeaux se bonifie contre Pau... Les résultats du multiplex de cette 25ème journée de #Top14 !



Retrouvez tous les résumés et dernières informations sur notre site et application Rugbyrama?\ud83d\udcf1 pic.twitter.com/mmtULyIGMo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 13, 2023

Maîtrisés de bout en bout par des Bordelais bien plus sereins, les hommes de Sébastien Piqueronies n'ont donc même pas inscrit de point lors de cette rencontre. Quelque chose d'extrêmement rare, puisque la Section paloise n'avait jamais été Fanny en Top 14 depuis sa remontée en 2015 ! Cette mésaventure leur était tout de même arrivée une fois en Challenge Cup, face aux Ospreys en 2018 (27-0). "C'est rageant de ne pas marquer un essai mais ce n'est pas inquiétant", jurait pourtant Sébastien Piqueronies, qui concédait tout de même que les siens avaient été "ridicules au niveau du réalisme" et "trop mous, alors que nous avions prévu d'être durs".

Un déplacement à Montpellier pour s'en sortir

Bien que le manager palois dise, si ce n'est pas inquiétant, c'est au moins préoccupant, alors que la situation au classement ne permet pas aux Vert et Blanc de respirer. Car avec cette défaite, les Palois voient dans leurs rétroviseurs revenir l'USAP. Les Catalans se sont imposés face au Stade toulousain, au bout d'un match à suspense, et se retrouvent désormais à quatre longueurs de Pau au classement. À une journée de la fin, les hommes de Patrick Arlettaz peuvent y croire, surtout au vu de la fébrilité des Palois samedi.

En plus de s'être fait mal à la tête avec cette désillusion, les coéquipiers de Beka Gorgadze ont perdu Zack Henry sur blessure et Guillaume Ducat sur un carton rouge à la dernière seconde. "Nous y avons laissé des plumes", confirmait Piqueronies. Par chance peut-être, les Béarnais recevront Montpellier lors de la dernière journée de championnat. Un MHR qui n'a quasiment plus rien à jouer et qui doit en plus faire avec la rotation des JIFFs. Perpignan devra de son côté se coltiner un déplacement à Castres... Pau va souffrir jusqu'au bout.