Au Havre, le Racing 92 reçoit le RC Toulon pour un choc au sommet lors de la 25e journée de Top 14. Les deux équipes luttent pour se qualifier pour les phases finales.

Pour le compte de la 25e journée de championnat, le Racing reçoit Toulon au Havre. La rencontre fixée à 21h05 sera diffusée en direct sur la chaîne Canal +.

Le match sera arbitré par M. Cayre assisté de MM. Raynal et Bats. Vidéo : M. Marchat. Du côté des commentateurs pour la rencontre Racing 92 - RC Toulon, on retrouvera Bertrand Guillemin et Marie-Alice Yahé. C'est Romain Magellan qui sera en bord terrain.

Les Toulonnais se déplaceront avec une équipe composée à majorité de joueurs Jiff, afin de respecter le quota demandé par les instances du rugby français. Septièmes à un point de l'UBB, sixième, les coéquipiers de Mathieu Bastareaud, qui sera capitaine, devront s'imposer face à des Racingmen, qui voudront confirmer leur position actuelle de barragiste à domicile.