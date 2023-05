L'Usap se paye le leader toulousain (26-21) pour son dernier match à domicile et sécurise ainsi sa place pour l'acces match à une journée de la fin. Après 3 défaites en 4 matchs, les Catalans ont fait le boulot avec réalisme en première période puis courage en seconde. Toulouse, en semi-gestion avant les demi-finales, a peut-être laissé filer la 1ère place.

Perpignan s'est imposé à domicile lors de l'ouverture de la 25e journée de Top 14. Dans un stade Aimé-Giral en fusion, les Catalons ont pris le meilleur face au leader toulousain (26-21) et prend huit points d'avance sur Brive, qui reçoit Castres.

C'était un match très particulier à Aimé-Giral dans son atmosphère. Une dernière de la saison à domicile sans certitude du lendemain pour l'Usap qui pourrait jouer l'année prochaine en Pro D2. Une dernière aussi pour le manager Patrick Arlettaz et des joueurs emblématiques comme Tristan Tedder. Mais comment fêter cela quand le club joue sa survie face au leader toulousain ? Sur le terrain, en donnant tout mais en ne laissant pas les émotions et l'enjeu prendre le dessus. Face à un adversaire déjà qualifié pour les demies et qui faisait tourner en laissant des cadres au repos comme Antoine Dupont et Romain Ntamack, le supplément d'âme pouvait bien être l'élément clef de la rencontre.

L'Usap résiste à Toulouse et prend 8 points d'avance sur Brive ! \ud83d\udd34?



Quelques instants plus tard, comme galvanisé par ce score agréable, Jake McIntyre allait renversé le match sur deux actions coup sur coup. On commençait par un immense 50-22 trouvé sur l'aile droite pour amener le danger sur les 5 m de Toulouse. Sur l'alignement, la prise d'Oviedo mettait tout le pack en branle pour sortir le ballon avec Laborde. La chistera du centre trouvait McIntyre lancé dans l'axe pour l'essai presque sous les perches (10-3, 18e). Aimé-Giral était plein à craquer de bonheur d'autant plus qu'il assistait, toujours surpris, à la gabegie du leader sur les actions offensives. Moins de 10 après le premier essai, McIntyre sortait un jeu au pied rasant parfait sur l'aile droite dont profiter Dubois pour le deuxième essai (17-3, 26e).

Le leader réagit vite et fort

Oui mais voilà, Toulouse n'est pas le favori au Brennus ni l'une des meilleures équipes d'Europe pour rien. Dans la foulée du deuxième essai de Perpignan, Toulouse marquait son premier de la rencontre grâce à ses deux ailiers. À la suite d'une longue séquence de passes dans les 22m de l'USAP, le jeu côté droit voyait Arthur Retière servir pour l'essai son compère de la gauche (17-8, 31e). Quelques instants plus tard, les Haut-Garonnais, déjà de retour dans les 22m de Perpignan, allaient encore à l'essai par Thomas Ramos qui avait vu le jeu plus vite que tout le monde à la suite d'une mêlée pour marquer en solitaire (17-15, 34e). La pause était sifflée avec un léger avantage aux Catalans qui avaient vu fondre leur avance dans les derniers instants, refroidissant quelque peu Aimé-Giral.

La seconde période était moins histoire d'attaque et de panache offensif mais davantage de coeur, de solidarité et de courage. Si plus aucun essai ne sera marqué, chaque action, chaque ballon voyaient les joueurs se démener pour avancer vers leur but fixé. Rapidement Toulouse passait même devant grâce à la précision de Thomas Ramos (17-18, 46e). Tedder égalisait vite puis Ramos répondait dans la foulée pour laisser l'USAP derrière au score (20-21, 54e). Le jeu changeait alors de physionomie quand le banc sacrément solide de Toulouse entrait sur le terrain avec notamment en première ligne les arrivées de Mauvaka et Baille. Avant l'heure de jeu, Tedder redonnait espoir et même l'avantage à Perpignan avec sa précision au pied (23-21, 59e).

Perpignan au mental

Les 20 dernières minutes était une belle démonstration de courage du côté des joueurs locaux. Une dernière pénalité de Tristan Tedder, la dernière de sa carrière (peut-être) sous le maillot de l'USAP à Aimé-Giral offrait 5 points d'avance au peuple catalan (26-21, 64e). Le reste n'était qu'histoire de lutte et d'abnégation face à des Toulousains qui ne lâchaient rien, rendant la performance des Perpignanais plus belle. Le dernier quart d'heure se passait surtout dans le camp toulousain puisque le leader ne parvenait plus à conserver la possession plus d'une minute. La sirène était un soulagement pour Aimé-Giral, les joueurs et le staff quand Tedder envoyait le ballon loin dans les tribunes.

Rien n'est encore fait pour le maintien côté USAP mais la descente directe semble bien abandonnée aux Brivistes et il reste encore 2 matches à jouer pour se sauver. Pour Toulouse, la première place a peut-être été abandonnée cet après-midi. Son enjeu est un jour de récupération en moins en vue de la finale. La récupération, les cadres de Toulouse l'auront eu lors de deux dernières journées de cette saison de Top 14.