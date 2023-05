INFORMATION MIDI OLYMPIQUE - Quelques jours après avoir officialisé l'arrivée de Vincent Rattez, le Lou souhaite encore se renforcer sur les ailes. Selon nos informations, le club rhodanien est sur la piste de Monty Ioane (28 ans). L'international italien (17 sélections) évolue actuellement dans le Super Rugby, sous les couleurs des Melbourne Rebels.

Le Lou est toujours aussi actif sur le marché des transferts. La saison prochaine, les supporters lyonnais auront le plaisir de voir évoluer sous leurs yeux Semi Radradra, Vincent Rattez ou encore Thaakir Abrahams, un jeune sud-africain qui joue actuellement sous les couleurs des Sharks de Durban.

Selon nos informations, Xavier Garbajosa et son staff verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un renfort supplémentaire dans la ligne arrière en la personne de Monty Ioane. L'international italien a quitté l'Europe et le Benetton Trévise en fin de saison dernière pour rejoindre le Super Rugby et les Melbourne Rebels. Il a inscrit un essai en dix matchs avec la franchise australienne.

Au-delà du Lou, des clubs anglais et italiens seraient sur la piste de Ioane. La concurrence est rude sur le dossier.

17 sélections avec l'Italie

Né à Melbourne, Monty Ioane porte pourtant les couleurs de la Squadra Azzurra. En cinq saisons sous les couleurs du Benetton Trévise, l'ailier supersonique s'est fait un nom de l'autre côté des Alpes, au point de débarquer en sélection nationale.

Il a connu sa première cape face au pays de Galles le 5 décembre 2020. La saison dernière, celui qui a déjà connu la France pour avoir passé une saison au Stade français était de la victoire historique des Italiens à Cardiff face à ces mêmes Gallois dans le Tournoi des Six Nations.

En s'engageant avec le Lou, Monty Ioane serait de nouveau éligible pour la sélection italienne puisqu'évoluant dans l'hémisphère sud, il a manqué l'édition 2023.