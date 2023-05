Ce week-end, les Sevens World Series font escale à Toulouse. Le tournoi dure trois jours et apporte avec lui autant de talent que de bonne humeur. Mais aussi des enjeux, notamment pour la France.

Les équipes arrivent peu à peu sur place. Les Toulousains ont déjà pu en croiser certaines en ville. La plupart s'entraînent à Balma. Assister à un entraînement de France 7, c’est le faire en musique, rythmé par une enceinte. C’est voir l’équipe d’Uruguay, machine à surprises, se mettre à frapper des mains entre deux exercices sur le terrain annexe avant d’entonner un de ces magnifiques chants sud-américains, qui font mal à la tête de leurs adversaires. C’est côtoyer des joueurs agréables et blagueurs, aux ordres de leur entraîneur Jérôme Daret qui ne perd pas de vue ces objectifs. "À chaque sortie on veut marquer notre territoire, montrer du contenu comme on fait depuis le début de saison. Nous voulons remporter une étape avant les Jeux olympiques. Cette saison, il nous reste deux opportunités. La régularité sera déterminante si on veut réussir. On travaille beaucoup sur la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles, parce qu’on sait à l’image de ce qu’a fait l’Argentine, qu’on peut gagner une étape et ne pas se qualifier en quart de finale au tournoi suivant."

Troisième de cette étape française l’an passé, à l’issue d’une prolongation irrespirable face aux Samoa, les Bleus reviennent à Toulouse avec la volonté de faire mieux. "Nous n’avons pas plus de pression que d’habitude. On veut faire plaisir à nos supporters, montrer du contenu. On veut montrer le visage qu’on montre depuis le début de saison. Nous souhaitons produire du beau jeu et être décomplexé. On aura une bonne pression, et une bonne énergie qui viendra des tribunes."

Quatrièmes mondiaux

Auteurs d’une excellente saison, ils sont actuellement 4e du classement général à deux étapes du terme. Jamais la France n’a fait mieux que la 6e place obtenue en 2020. Mais dans une poule très relevée avec l’Afrique du Sud, les USA et les Fidji, les Bleus savent que la tâche sera ardue dès l’entame de ce Tournoi. "Tant mieux, on recherche un maximum d’adversité pour continuer à progresser. On est loin d’être arrivé. Mais être 4e à deux étapes du terme, c’est une fierté. C’est une position qualificative pour les Jeux olympiques. Même si on a déjà notre billet en tant que pays hôte, ça montre que nous n'avons rien usurpé. L’équipe de France à VII est désormais présente au top niveau."

La phase de poule des Bleus débutera ce vendredi à 14h35 face à l’Afrique du Sud, vainqueur de l’étape de Dubaï. Elle se poursuivra à 20h35 face aux USA, et s’achèvera le lendemain à 14h11 face aux Fidji, 3e du classement général avec seulement 8 petits points d’avance sur le VII de France.