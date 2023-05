Saison difficile pour le champion en titre. Montpellier, loin du top 6 et de la qualification, a de nouveau perdu sur son terrain face au CA Brive, pourtant dernier du championnat et en infériorité numérique une grande partie du match. Alors que des tensions dans le vestiaire ont été évoquées, le président Mohed Altrad était l'invité du podcast d'RMC "Entre les potos" pour revenir sur la journée de samedi agitée.

Invité du podcast "Entre les Potos" sur RMC, le président du MHR Mohed Altrad est revenu sur la situation difficile de son club cette saison. Face au dernier du Top 14 le week-end dernier, les coéquipiers de Paul Willemse ont signé une 5e défaite à domicile, et sont actuellement dixièmes à huit points de la sixième place. L'homme fort du club héraultais garde pourtant confiance : "Je suis déçu de cette saison, mais nous ne pouvons pas refaire le passé. Il nous reste La Rochelle et Pau à la dernière journée, et malgré toutes les difficultés mentionnées que je confirme, nous avons encore une chance d'attraper la 7e ou 8e place, et en fonction des résultats des autres équipes, de s'approcher de la 6e place."

Les difficultés mentionnées, ce sont justement des divergences qui ont éclatées dans le vestiaire des champions de France après la défaite face au CA Brive, notamment entre Mohamed Haouas et Philippe Saint-André. Après que ce dernier a mis ses joueurs devant leurs responsabilités, le pilier international a rappelé que le staff était également concerné dans les mauvais résultats du club. Une prise de parole soutenue par Paul Willemse, comme l'ont rapporté nos confrères du Midi Libre.

Invité à répondre à la polémique naissante, le président Altrad a tenu à apaiser la situation : "Cette défaite a laissé des traces, et cela crée des amertumes, ça se chamaille. C'est vrai que dans le vestiaire c'était un peu chaud, j'étais présent, et j'ai pris la parole pour calmer tout le monde." L'information selon laquelle Mohamed Haouas et Paul Willmese seraient convoqués en début de semaine par le président lui-même en vue de possibles sanctions, a aussi fait réagir l'intéressé. "Pour parler de la convocation de "Momo" Haouas, non, il n'est pas en bonne forme en ce moment. Vous le savez, il a eu une condamnation avec sursis, et c'est lui qui le dit, pas moi, il passe au tribunal vendredi pour une autre affaire. Il a peur de cette séance au tribunal correctionnel."

"Je pense donner Philippe Saint-André un poste de vice président"

À la question : "Philippe Saint-André est-il encore l'homme de la situation au MHR ?", le président Altrad est resté, disons, un peu évasif, tout en étant reconnaissant du travail réalisé par le directeur du rugby. "Je suis reconnaissant envers Philippe (Saint-André), mais il n'a pas réellement entraîné. Les avants étaient coachés par Olivier Azam, remplacé depuis par Joan Caudullo, et le reste de l'équipe est entraîné par Jean-Baptiste Elissalde. Philippe est là pour le recrutement, les choix tactiques, et pour un certain nombre de choses qui concernent le club. La saison prochaine, il va prendre encore plus de recul mais ce n'est pas lié à la situation du club. Je pense lui donner un poste de vice-président."

Pour rappel, le MHR va accueillir un nouveau coach des avants, Richard Cockerill, qui faisait partie du staff du XV de la Rose. Cette saison est certes "un échec" pour le MHR, comme l'explique son président Mohed Altrad, mais une saison post-Brennus est toujours difficile à assumer. Un certain nombre de joueurs vont quitter le club dans quelques semaines, à l'instar de Mohamed Haouas, qui rejoindra Clermont, ou de Zach Mercer qui s’est engagé avec Gloucester. Côté arrivées, le joueur d'Exeter Sam Simmonds remplacera son compatriote anglais dans la troisième ligne du MHR.