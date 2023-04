Le champion de France a vécu une saison plus difficile que la précédente, mais est déjà projeté sur la suite, tout en espérant encore se qualifier cette année. Le MHR a d’ores et déjà compensé le départ de son joueur phare Zach Mercer par son compatriote Sam Simmonds, mais d’autres dossiers restent à régler…

C’est acté

Montpellier a déjà bien avancé sur son effectif en vue de la saison prochaine, et a d’ores et déjà prolongé les contrats de plusieurs cadres de son effectif comme le vice capitaine Anthony Bouthier (2025), Enzo Forletta (2026), Titi Lamositele (2025), Masivesi Dakuwaqa (2025) ainsi que d’autres qui sont dans la rotation d’effectif comme Tyler Duguid (2025), Romain Macurdy (2024), Louis Foursans (2025) et Pierre Lucas (2025).

Prêtés respectivement à Aurillac, Béziers et Mont-de-Marsan Robbie Rodgers, Yannick Arroyo et Martin Doan devraient faire leurs retours au MHR, tout comme Yvan Reilhac et Ru-Hann Greyling prêtés à Pau et à Rouen. Par ailleurs, plusieurs recrues ont déjà été verrouillées, comme le troisième ligne centre anglais d’Exeter Sam Simmonds (28 ans), qui remplacera Zach Mercer qui s’est engagé avec Gloucester.

Citons également son coéquipier d’Exeter le pilier Harry Williams (31 ans) et le pilier géorgien de Mont-de-Marsan Lacha Macharashvili (24 ans) ainsi que son partenaire de club l’ailier Alexandre de Nardi (24 ans).

Côté départs, il est acté que Gela Aprasidze (Bayonne), Vincent Giudicelli (Bayonne), Mohamed Haouas (Clermont), Curtis Langdon (Northampton), et Zach Mercer (Gloucester) ne seront plus Montpelliérains l’année prochaine.

Zach Mercer va quitter Montpellier à la fin de la saison pour Gloucester. Icon Sport

C’est dans les tuyaux

Montpellier a toutefois eu une mauvaise surprise dans son recrutement. Désireux d’enrôler un cador au poste de talonneur, le club héraultais avait jeté son dévolu sur l’international anglais Luke Cowan-Dickie, troisième recrue d’Exeter avec Simmonds et Williams. Seulement, le talonneur ne serait pas autorisé à jouer en France en raisons de problèmes cervicaux qui ne sont pas appréciés de la même façon en France et en Angleterre.

Pour pallier à cette défection de dernière minute, le MHR aurait étudié le dossier d’Etienne Fourcade, actuel talonneur de Clermont. Mais le club auvergnat laissera t-il partir son talonneur ? Les dirigeants montpelliérains travaillent actuellement sur une prolongation, celle du troisième ligne tricolore Alexandre Bécognée. Ce dernier n’est pourtant pas en fin de contrat puisque ce dernier arrivera à son terme en juin 2024, mais le MHR souhaiterait verrouiller sur le long cours celui qui est devenu un des piliers de son pack d’avant.

C’est en attente

Plusieurs Montpelliérains arriveront au terme de leur contrat avec leur club en juin prochain. Devant, on peut citer le pilier anglais Henry Thomas, ainsi que son compatriote Elliott Stooke, arrivé en cours de saison des Wasps et qui a aligné des performances décentes. Il reste une année optionnelle à des joueurs comme Brandon Paenga-Amosa, Jérémie Maurouard et Gabriel Ngandebe, mais force est de constater que ces trois hommes n’ont pas les mêmes statuts : Paenga-Amosa est un titulaire indiscutable, Ngandebe est dans la rotation mais Maurouard a totalement disparu des radars.

Brandon Paenga-Amosa est un des cadres héraultais depuis de longs mois. Icon Sport

Deux espoirs arrivent également au terme de leur contrat : le troisième ligne Lenni Nouchi et le demi de mêlée Aubin Eymeri. Le premier est en pleine ascencion tandis que le deuxième a déjà montré par le passé qu’on pouvait compter sur lui : on doute donc que Joan Caudullo, en charge du centre de formation, laisse filer ces deux talents.

Dernier dossier enfin, celui de l’international Vincent Rattez, dont le contrat arrive à son terme en juin 2023. A 31 ans, l’ex-Rochelais joue toujours beaucoup, comme en témoigne ses 19 apparitions pour 16 titularisations, d’autant que celui qui aurait dû être son concurrent Ben Lam déçoit.