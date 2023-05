Le Racing, septième au coup d’envoi, recevait l’Aviron bayonnais, huitième, ce samedi après-midi, dans une rencontre comptant pour la 24e journée du championnat. À l’Arena, ce sont les joueurs de Laurent Travers qui l’ont emporté, 55-14. Devant à la pause (13-7), le Racing a vraiment pris le large après l’heure de jeu et s’est imposé avec le bonus offensif.

C’est un premier match de phase finale que disputait le Racing, ce samedi, face à l’Aviron bayonnais. À trois journées de la fin du championnat, les Franciliens n’avaient pas le droit à l’erreur s’ils voulaient espérer, encore, accrocher une place dans le top six d’ici quelques semaines. Opposés à une équipe basque venue, elle aussi, dans le but de batailler pour la course à la qualification, les partenaires de Gaël Fickou ont dominé les débats, 55-14. Grâce à cette victoire, ils sont provisoirement quatrièmes en attendant les autres résultats. De son côté, l’Aviron a dit adieu à son rêve de phase finale.

Devant son public, le Racing a réalisé une entame pleine de maîtrise puisque le club local a bien tenu le ballon et a mis sous pression le promu. Face à une équipe basque privée de munitions, les Franciliens ont d’ailleurs cassé plusieurs fois la défense adverse, avec une percée de Kitione Kamikamica (14e), ou Janick Tarrit (16e), mais les locaux ont pêché dans la finition. Ils ont cependant pris le score grâce à deux pénalités réussies par leur ouvreur, Finn Russell. Sur la première (3-0, 12e), l’international Écossais a puni une faute bayonnaise au sol. Sur la seconde (6-0, 16e), il a sanctionné un plaquage haut de Sireli Maqala sur Janick Tarrit.

Bayonne dans le coup à la pause

Malmené jusque-là, Bayonne s’est réveillé à la moitié de cette première période. Les joueurs de Grégory Patat ont enchaîné les actions à l’entrée des 22 mètres adverses, mais à chaque fois, ils n’ont pas su conserver la possession. Il y a eu, pêle-mêle, un en-avant d’Uzair Cassiem derrière sa mêlée (21e), puis un grattage de Janick Tarrit sur Tom Spring (22e) ou encore un ballon perdu au sol par Camille Lopez (25e). Il a fallu attendre la 26e minute pour voir les visiteurs franchir l’en-but adverse, mais l’essai de Facundo Bosch, sur ballon porté, a été refusé. Peu importe, dans la foulée, Guillaume Martocq, bien servi par Camille Lopez, a trouvé une brèche dans la défense du Racing et a alors marqué le premier essai de ce match (6-7, 29e).

Dans ces quarante minutes plaisantes, malgré quelques séquences de “ping-pong” rugby, le Racing a fini fort avant de rentrer aux vestiaires et a repris l’avantage au score grâce à un superbe essai de Vinaya Habosi (13-7, 39e). Sur cette action, l’ailier fidjien est venu conclure une relance de Finn Russell sur laquelle Max Spring, puis Nolann Le Garrec ont été déterminants. Ainsi, à la pause, les locaux comptaient six points d’avance.

Doublé pour Habosi et Fickou

Au retour des vestiaires, les Basques ont eu une longue séquence dans les 22 mètres du Racing, mais la défense locale, excellente aujourd’hui, a bien stoppé les assauts visiteurs. Camille Lopez a tenté un drop (46e) mais sa tentative est passée à gauche des poteaux et l’Aviron est reparti de ce temps fort sans le moindre point. Le Racing, de son côté, a su être réaliste puisque après avoir subi sur l’entame de la seconde période, les joueurs de Laurent Travers ont creusé l’écart lorsque Gaël Fickou, bien servi par Finn Russell, a marqué le second essai de son équipe (20-7, 50e).

La rencontre est ensuite tombée dans un faux rythme et les mêlées se sont enchaînées jusqu’à ce que Finn Russell, grâce à une superbe passe intérieur, envoie Juan Imhoff entre les poteaux (27-7, 58e). Bayonne a tenté d’entretenir un peu le suspens et Pierre Huguet, après une pénalité jouée à la main, a réduit l’écart au score à un quart d’heure de la fin (27-14, 68e). Mais le Racing était trop fort pour le promu basque et les locaux ont déroulé dans les dix dernières minutes.

D’abord, Fabien Sanconnie a marqué un essai suite à une pénalité jouée à la main (34-14, 71e). Un instant plus tard, Kitione Kamikamica est venu conclure un mouvement initié par Camille Chat sur lequel les Racingmen ont fait vivre le ballon après contact (41-14, 74e). Habosi s’est ensuite offert un doublé en bout de ligne (48-14, 78e), puis Gaël Fickou, dans le temps additionnel, a marqué, en force, le septième et dernier essai de son équipe, sur une nouvelle pénalité jouée à la main (55-14, 80+3e).