Ce vendredi soir à Albert-Domec, Christian Labit a disputé sa dernière rencontre en tant que manager de l’US Carcassonne. Une soirée gâchée malgré la victoire, Carcassonne jouera en Nationale l’année prochaine.

Pour votre dernière rencontre avec l’USC en tant que manager, quel est votre sentiment après le verdict de la soirée ?

C’est très cruel. Forcément, une immense déception nous envahit. Sincèrement, je ne suis pas vraiment surpris de ce dénouement. Je savais que nos garçons allaient faire le maximum, nous avions confiance en nos joueurs, ils ont parfaitement relevé le défi en obtenant la victoire à cinq points. Mais d’un autre côté quand on dépend du résultat d’un autre, c’est toujours compliqué. Soyaux-Angoulême a pris le bonus défensif et a réussi à se sauver bravo ! Au final, on finit à égalité avec Soyaux. On descend en Nationale à la différence des points terrains. C’est dur et cruel à la fois. Je m’aperçois aussi que ce sont les deux plus petits budgets qui descendent. Dans un sens, il y a une certaine logique.

Vincent Etcheto a déclaré après la rencontre que "Provence -Rugby allait venir en tongues à Carcassonne, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes à Oyonnax". Qu’en pensez-vous ?

Nous aussi, nous ne pouvions compter que sur nous. Je me demande aussi si Oyonnax a joué avec les crampons. A part une défaite à domicile à Mont-de-Marsan, Oyonnax a tourné avec une moyenne de trente points à domicile. Ce soir (vendredi), Oyonnax a failli perdre et a tout de même pris trente points. Sincèrement, ce n’est pas ce soir que nous descendons. Il y a eu ces matchs perdus à domicile, je pense celui face à Massy en début de saison (Défaite 17-20 le 7 octobre 6ème journée), celui face à Soyaux -Angoulême en février (Défaite 15-20 le 17 février) c’est la conséquence d’une saison très difficile.

Lors de la première journée, vous avez dit que la saison serait difficile. Vous ne vous êtes pas trompés ?

A l’intersaison, rappelez-vous, il a fallu reconstruire un groupe. Nous avons eu un apport de joueurs de qualité, mais il faut toujours un temps d’adaptation. Pendant ce temps d’adaptation, nous avons perdu des points. D’autre part en cours de saison, on perd Tim Agaba, ensuite Nick Grigg, deux joueurs essentiels du groupe. Il a fallu composer, trouver des solutions, travailler dans l’urgence. C’est vrai depuis la première journée et le déplacement à Colomiers, je savais que la saison allait être dure.

Était-ce vraiment votre dernier match ce soir avec l'USC ?

Tout à fait, ce soir c’était mon dernier match en tant que Carcassonnais. Maintenant c’est Jean-Marc Aué qui prend la responsabilité du club.

Au sujet de l’avenir de Carcassonne ?

Il faut accepter de jouer un niveau en dessous, il faut accepter cette descente. Je sais que des joueurs vont partir, d’autres vont arriver, d’autres vont rester. Je suis convaincu que le club va rebondir. Une descente c'est souvent un mal pour un bien.

Et celui de Christian Labit ?

Pour le moment, rien n’est acté, mais j’ai quelques pistes. Je réfléchis. Si je m’engage ça sera auprès d’un projet ambitieux.