Ce samedi contre le Leinster, Antoine Dupont a fêté sa centième apparition sous la tunique du Stade toulousain. Arrivé en 2017 en Haute-Garonne, le meilleur joueur du monde en 2021 a marqué les esprits plus d'une fois avec le maillot rouge et noir sur les épaules. Retour sur cinq de ses matchs les plus marquants de sa carrière avec Toulouse.

10 septembre 2017 : ses grands débuts à Toulon L'aventure entre Antoine Dupont et le Stade toulousain a débuté sur une pelouse mythique du Top 14, celle du Stade Mayol de Toulon. Absent lors des deux premières, c'est lors de la troisième journée de la saison 2017/2018 que le demi de mêlée fait ses grands débuts avec les Stadistes. Pour l'occasion, il est associé à la charnière à Jean-Marc Doussain, titulaire avec le numéro dix dans le dos. Dupont inscrira d'ailleurs son premier essai avec les Rouge et Noir ce jour-là, malgré la défaite finale des Haut-Garonnais. La première pierre d'une histoire d'amour qui dure encore... 27 octobre 2018 : son seul triplé chez les pros contre l'Usap Gravement blessé au printemps 2018 avec les Bleus (rupture des ligaments croisés d'un genou), Antoine Dupont ne débute sa deuxième saison en Haute-Garonne qu'au mois d'octobre, à Agen. Quelques semaines plus tard, l'ancien joueur de Auch marque les esprits sur la pelouse de Perpignan. Pour sa première titularisation depuis son retour, il inscrit un triplé face à l'Usap. Il marque ses trois essais en seconde période. Cette rencontre restera comme celle d'une confirmation à l'époque : Antoine Dupont est de retour à son meilleur niveau. "Toto" a inscrit un triplé en quelques minutes face à l'Usap. Icon Sport 15 juin 2019 : le premier Brennus face à Clermont Depuis qu'il a débarqué à Toulouse, Antoine Dupont a tout gagné. Le Top 14 par deux fois et la Champions Cup en 2021. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du monde cette année-là. Son premier titre avec les Stadistes, le numéro neuf le remporte le 15 juin 2019. Deux ans après son arrivée, "Toto" est champion de France en battant l'ASM en finale au Stade de France. Lors de cette rencontre, il est associé à Thomas Ramos, aligné à l'ouverture, pour rafler la mise. À la fin de cet exercice 2022/2023, le natif de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) tentera de soulever un troisième bouclier. 7 mai 2022 : le sang froid face au Munster lors des tirs au but Dupont sait tout faire, absolument tout. Et pour ceux qui en doutaient, il a démontré une autre facette de ses qualités la saison dernière. Sur la pelouse de l'Aviva Stadium, le Munster et le Stade toulousain se sont neutralisés en quart de finale de Champions Cup pour terminer sur un score nul de 24-24 après prolongations. C'était donc l'heure des tirs au but. L'ancien Castrais faisait alors partie des trois joueurs chargés de faire tomber la pièce du bon côté face aux perches, en compagnie de Thomas Ramos et Romain Ntamack. Il réussira ses deux coups de pied avec une facilité déconcertante. Malgré son expérience, l'Irlandais Conor Murray, son vis-à-vis durant toute la rencontre, ne fera pas de même et craquera au pire des moments. Dupont n'a pas tremblé face aux poteaux sur la pelouse de l'Aviva Stadium. PA Images / Icon Sport 8 avril 2023 : cinq passes décisives face aux Sharks Il repousse sans cesse les limites. Alors quand il n'est pas derrière la ligne pour aplatir, Antoine Dupont se contente de faire briller ses coéquipiers. Face aux Sharks de Durban, le capitaine du XV de France a sorti le grand jeu. Dans une rencontre de très haut niveau, il se distingue avec pas moins de cinq passes décisives, rien que ça. Réputé pour sa faculté à être toujours au soutien, de manière a bien finir les coups, Dupont sait bien évidemment faire aussi le geste juste, quand il le faut. On aurait pu citer des dizaines d'autres rencontres, mais cinq offrandes en quatre-vingt minutes, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ses partenaires lui disent merci, et les amoureux du rugby aussi.