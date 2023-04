Les Françaises, jusqu'ici invaincues dans le Tournoi, se déplacent samedi à Twickenham pour affronter l'Angleterre, elle aussi sur un sans-faute. Si historiquement les matchs face aux Red Roses n'ont pas été en faveur des Bleues, Audrey Forlani et ses coéquipières comptent bien conjurer le sort. Qui sortira vainqueur de cette "finale " et réalisera ainsi le Grand Chelem ?

Les Bleues ont débuté 2023 avec de nouvelles méthodes, un staff renouvellé, et ont quand même réalisé jusqu'ici de très bonnes performances dans ce Tournoi des 6 Nations 2023. La victoire à Rome en préambule, avant d'enchaîner et de mettre 50 points aux Irlandaises et aux Écossaises, cette fois-ci à la maison, pour enfin finir sur un 39-14 face au pays de Galles : les Françaises sont prêtes pour le grand rendez-vous anglais, samedi à Twickenham.

Des performances qui traduisant la bonne santé du groupe : "Tout le monde s'est donné à fond et vraiment : qu'on soit titulaires, remplaçantes, ou même à Marcoussis, l'implication s'est sentie tout au long de la compétition et nous avons une super dynamique de groupe" confie Gabrielle Vernier, centre du XV de France, "On s'adapte plutôt facilement, une fois l'état d'esprit et la confiance installés dans le groupe. Les entraînements nous aident évidemment à trouver nos repères ensemble. Pour certaines ça fait très longtemps qu'on joue en équipe de France, d'autres moins, mais on apprend à se connaître au fur et à mesure et une fois sur le terrain, tout roule." Une tendance que les Françaises se devront de confirmer samedi.

L'Angleterre, boss final

Les filles de Gaëlle Mignot et David Ortiz devront se frotter aux favorites de ce Tournoi, dans leur antre bien gardé qu'est Twickenham. Les Red Roses ne comptent pas déchanter à la maison et ne devraient rien laisser aux Bleues. "Elles impressionnent toujours autant, c'est indéniable. Mettre autant de points à chaque fois, avec un groupe qui bouge beaucoup... Elles arrivent à maintenir une efficacité assez impressionnante sur tous leurs matchs, elles sont complètes avec un gros pack de devant et des ailières qui ont des jambes de feu, qui parviennent à franchir sur toutes les phases de jeu. On sait d'avance que ça sera un beau spectacle ce week-end", décrypte Gabrielle Vernier.

Un match déjà historique

Un combat pour le grand chelem car les deux équipes sont invaincues dans la compétition, et elles tenteront de jouer leur partition sans fausse note jusqu'au bout. Lors de l'édition 2022, les Françaises avaient perdu le grand chelem aux mains des filles de Simon Middleton. Une fantaisie qu'elles ne se permettront pas une deuxième fois. "C'est à nous de faire le travail pour nous offrir une belle sortie, mais en tout cas on l'aborde comme tous les autres matchs en se disant qu'on doit évoluer le mieux possible ensemble et faire la meilleure performance en espérant que le résultat vienne avec", rassure Romane Ménager, troisième ligne. "Ça va être un spectacle mondial pour le rugby féminin, on a la chance d'y participer et on y va avec l'envie et l'objectif de remporter ce 6 Nations. On a toutes les armes en main pour faire un hold-up samedi !", garantit Gabrielle Vernier.

Une "finale" qui se jouera devant plus de 50 000 spectateurs, un record d'affluence pour un match de rugby féminin. Et les Bleues sont bien conscientes que c’est l'occasion de doublement marquer l'histoire. Pour Romane Ménager, c'est un "moment important" qui aura lieu samedi : "On essaie de ne pas trop y penser, on se concentre surtout sur la performance sportive du week-end. Tout ce qu'il y a autour c'est du bonus pour nous", avoue Romane Ménager.