Le numéro 10 de l'Aviron bayonnais est en feu en ce moment avec la tunique basque sur les épaules. Au point d'être le meilleur ouvreur actuel du Top 14 ? Nos journalistes sont divisés.

Il a encore fait lever Jean-Dauger ce week-end à l'occasion de la 23ème journée du Top 14. Camille Lopez, auteur d'une rencontre brillante, a inscrit 23 des 33 points bayonnais face à Montpellier (33-30). Pour rendre encore plus beau son samedi après-midi, il a inscrit un "full house" (au moins 1 pénalité, 1 essai, 1 transformation et 1 drop). Fait assez exceptionnel et difficile à réaliser pour le souligner.

Dans ce 1 contre 1, Paul et Manon ont des avis divergents. Pour Paul, c'est oui. Il est en pleine confiance et réussit des choses incroyables, alors il mérite bien ce titre temporel de meilleur numéro 10. Pour Manon, en revanche, il y a d'autres ouvreurs qui le surpassent, à Toulouse et à Castres notamment.