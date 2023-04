Ce samedi, l'Aviron bayonnais l'a emporté 33-30 contre Montpellier à Jean Dauger. Au cours de la partie, Camille Lopez, meneur de son état, a effectué un "full house". Une performance aussi grandiose que rare. Retour sur quelques fulls house offerts par les numéros 10 du Top 14.

Le full house, dans le lexique rugbystique, consiste à inscrire (au moins) une pénalité, un essai, une transformation et un drop dans un seul et même match. Autant vous dire que ce n'est ni facile, ni courant en Top 14 et même ailleurs. Pourtant, hier, lors du succès des siens face à Montpellier (33-30), le demi d'ouverture bayonnais Camille Lopez s'est offert l'exploit d'en offrir un à ses supporters sur la pelouse de Jean Dauger, où il brille régulièrement. L'ancien clermontois a par ailleurs marqué 23 des 33 points totaux.

Le full house représente une prouesse toujours incroyable qui illustre parfaitement la qualité technique du joueur qui la réalise. Et ce sont souvent les numéros 10 qui en profitent au vu de leur position et de leur pied adroit. Précision et sang froid face au but, force et audace dans le jeu : de ces atouts combinés naissent les grands moments que sont les "fulls house". Retour sur quelques-unes de ces maestrias.

Camille Lopez lors de Bayonne - Montpellier (33-30) en avril 2023

Il est en fusion cette saison ! L'ouvreur de l'Aviron, spécialiste du drop-goal plus que tout autre numéro 10 en France, en a profité pour passer un full house face à Montpellier ce samedi 22 avril. Pour son premier essai de la saison, Camille Lopez a embelli la journée des Basques. Un 100% au pied (3 pénalités et 3 transformations) et un drop à la 76ème minute pour compléter la prouesse personnelle.

Enzo Hervé lors de Lyon - Brive (27-30) en décembre 2022

Entré en jeu à la 54ème minute après le gros KO du titulaire Nicolas Sanchez, Enzo Hervé a éclaboussé le Matmut de Gerland de sa classe. Et en seulement 18 minutes, le joueur du CAB a réalisé un full house. Il avait notamment marqué son essai en jouant vite une pénalité proche de la ligne lyonnaise. Quelques minutes après sa transformation, il passe une pénalité et termine le boulot en claquant ce drop de plus de quarante mètres. Il n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il en avait notamment réalisé un le 4 septembre 2021.

Antoine Hastoy lors de Pau - Biarritz (33-21) en novembre 2021

Dans son jardin du Hameau, l'ancien joueur de la Section était lui aussi entré dans le cercle fermé des auteurs de full house. Il avait ouvert le bal avec trois pénalités en première période avant de prendre un drop sur la sirène. En deuxième période, il y était allé de son essai puis l'a transformé pour réaliser cette grosse performance individuelle.

Lionel Beauxis lors de Lyon - Pau (35-23) en janvier 2018

Emballé, c'est pesé ! Un full house avant la pause pour le demi d'ouverture du LOU Lionel Beauxis. Deux pénalités (4e et 32e), un drop (26e) et un essai transformé (36e) pour l'international français. Pour parfaire la copie, il avait même offert une passe décisive Albertus Bukle pour le premier essai du match. Face à la Section, Beauxis avait été resplendissant et avait même été élu "Oscar Midi Olympique" à l'époque.

Burton Francis lors d'Agen - Biarritz (30-18) en septembre 2015

L'ouvreur agenais avait brillé dans cette rencontre face à Biarritz. Lui aussi avait réussi à passer ce full house en une seule mi-temps. Il avait marqué 2 pénalités dans ce premier acte puis était ensuite la conclusion d'un essai à la 21ème qu'il transforma. Enfin, il avait marqué un drop en toute fin de mi-temps. Rémi Vaquin disait de lui qu'il avait "fait un match superbe".