Sous la pluie tarnaise, le Puma Facundo Isa a bien conduit son début de rencontre en se montrant percutant. Avant d'en perdre le contrôle et de rentrer au stand plus tôt que prévu.

On va être clair d’entrée de jeu. Sans aucun doute, Facundo Isa est dans le top 3 des meilleurs joueurs toulonnais cette saison. Et il n’est pas troisième. Le numéro 8 est un habitué des performances XXL, des matchs pleins et des équipes malmenées. Et en début de match, c’est à ce « Facu » là que les spectateurs de Pierre-Fabre ont eu droit. Déterminé à renverser du Castrais, il s’est attelé à la tâche avec brio disons-le. Dès la 3ème minute, il trouve d’ailleurs la faille et parcourt une quarantaine de mètres, tout en cassant quatre plaquages adverses.

Il en cassera deux de plus au cours du match. En se montrant remuant, il a mis de l’avancée dans le jeu du RCT. L’entame de match du Puma est d’ailleurs une des raisons de la domination toulonnaise sur la première période, qu’elle soit territoriale ou même au niveau de la possession. Mais voilà, le troisième ligne a aussi réalisé d’étranges choses.

Un rasant manqué, un tacle glissé et une interception concédée

Interrogé après la rencontre, son manager Franck Azéma n’était pas vraiment ravi de la performance globale de son numéro 8. "Je ne vais pas dire qu’il a fait un bon match. Il est capable de faire des différences mais il faut qu’il reste dans le cadre. Mais ce n’est pas la contre-performance de Facu ce soir, c’est la contre-performance de Toulon", expliquait-il. Et le cadre, il l’a quitté parfois. Comme sur ce coup de folie à 5 minutes de la pose. En tentant notamment un petit coup de pied rasant, qu’il perdra, dans ses propres 22 mètres alors que la situation ne s’y prêtait pas vraiment. Ou encore ce tacle glissé sur Botitu, dans la foulée de son ballon perdu au pied. Une perte de lucidité qui n’aboutira qu’à une pénalité pour le CO, par chance pour lui.

Des errances de concentration ou de maîtrise qui semblent anecdotiques mais qui dans un match aussi serré sont importantes. Et pour finir, il se fera intercepter sur l’essai du break inscrit par Vilimoni Botitu (50ème). Deux minutes plus tard, il sortira sur choix des coachs. En somme, une copie brouillonne rendue qui surprend tant c’est inhabituel de la part du joueur argentin. Pour autant, au vu de son importance et du calendrier dantesque qui arrive, Toulon devra s’appuyer sur lui pour espérer finir en trombe.