Auch, Bédarrides, Fleurance et Vienne ont passé l'épreuve des barrages avec succès. Ces quatre équipes se sont donc offert un ticket pour les quarts de finale de Nationale 2 qui se dérouleront du 6 au 7 mai et du 13 et 14 mai.

En s'imposant d'un petit point face à Aubenas (20-19), Auch a décroché son ticket pour affronter le Stade métropolitain en quart de finale. De son côté Bédarrides s'est offert une victoire (15-9) face à Lannemezan et retrouvera Périgueux pour la suite des phases finales. Fleurance s'est assuré une place en quart de finale face à Saint-Jean-de-Luz sur la pelouse de La Seyne (15-20). Enfin, Vienne l'a emporté (16-10) face à Niort et tentera de s'imposer face à Nîmes. Les quarts de finale de Nationale 2 se joueront en match aller-retour.