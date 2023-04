À deux semaines du choc face au Leinster, en demi-finale de Champions Cup, le Stade toulousain a décidé de faire souffler ses cadres pour le match face au Stade français. Malgré cette revue d’effectif, les Toulousains le promettent : ils ne se déplaceront pas dans la capitale sans ambition.

Ne leur parlez pas d’impasse, évoquez plutôt une opportunité. Avec leur confortable avance en tête du Top 14, les Toulousains peuvent se permettre de jouer sur deux tableaux, et de gérer leur effectif en championnat en fonction des échéances à venir en Champions Cup. Alors à deux semaines d’un duel très attendu sur la pelouse du Leinster, en demi-finale de la "coupe d’Europe", le Stade toulousain s’est autorisé une large revue d’effectif pour le déplacement au Stade français ce samedi soir (21h). Pas de Dupont, Ntamack, Ramos, Cros ou autres Baille et Mauvaka, ce seront les joueurs moins en vue cette saison qui auront leur chance à Jean-Bouin. "Ce n’est pas péjoratif, posait Virgile Lacombe. C’est juste que nous avons un groupe important à gérer toute la saison. Là, très clairement, c’est une opportunité pour que certains joueurs qui n’ont pas joué depuis plusieurs semaines puissent s’exprimer. Certains ont aussi besoin de temps de jeu parce qu’ils n’ont pas eu de performances qui nous convenaient. Nous ne sommes pas dans la volonté de faire tourner mais plus dans celle de voir la force du groupe."

L’exemple du match à Montpellier

Parmi ces joueurs en manque de temps de jeu, nous pouvons citer Guillaume Cramont, Tim Nanaï-Williams ou Pierre Fouyssac (barrés par la forte concurrence), mais aussi Santiago Chocobares (en recherche de rythme) ou Dimitri Delibes (dont les récentes performances n’ont pas convaincu). "J’ai connu une baisse de régime, j’ai accusé le coup avec un peu de fatigue, concédait le dernier cité. C’est une première pour moi de jouer autant de matchs en Top 14 donc il faut aussi que j’apprenne à gérer mon corps". Avec peu à perdre, cette équipe toulousaine se déplacera sans pression à Paris, ce qui est peut-être la principale arme des Stadistes. Rappelez-vous de ce déplacement à Montpellier en début de saison, lors duquel peu ont misé sur les Hauts-Garonnais, qui l’ont pourtant emporté avec leur effectif remanié. "Nous nous sommes rendu compte à Montpellier que nous étions capables de faire un résultat n’importe où, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain, poursuivait Lacombe. C’est ni plus ni moins qu’un aboutissement pour les jeunes joueurs de pouvoir disputer ce match."

Le centre argentin Santiago Chocobares évoque son envie de rester à Toulouse, mais aussi sa volonté de vouloir rejouer à son meilleur niveau \ud83d\udde3\ufe0fhttps://t.co/gq1Q6Vc3Mh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 20, 2023

En plus d’être une possibilité d’acquérir de l’expérience pour les jeunes, cette rencontre est aussi un moyen pour ceux qui sont encore en balance, de gagner une place dans le groupe face au Leinster la semaine prochaine. "Je pense que c’est une opportunité pour tous les joueurs de montrer au staff et aux autres joueurs que nous sommes là et que nous postulons aussi pour jouer face au Leinster, lançait Santiago Chocobares. Pour gagner samedi à Paris, l’attitude sera quelque chose de fondamental et je crois que nous pouvons gagner." Un potentiel succès assurerait définitivement la place du Stade toulousain en demi-finale de Top 14 en fin de saison, et permettrait aux hommes d’Ugo Mola d’envisager sereinement la fin de la saison. Il ne faut pas non-plus oublier le contexte brûlant de ce « classique » entre le leader et le troisième du championnat. "Nous n’irons pas là-bas en voyage de fin d’année pour visiter la Tour Eiffel", prévenait Lacombe. Que les Parisiens se méfient, le Stade toulousain ne doit jamais être sous-estimé…