Le XV de France reçoit dimanche le Pays de galles à Grenoble pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2023. L'occasion pour Gaëlle Mignot et David Ortiz de poser un premier bilan et de partager l'état d'esprit du groupe.

Jusqu'ici sur un sans-faute, le XV de France féminin reste pourtant très humble, à l'image des entraîneurs-sélectionneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz. Avec des résultats pourtant écrasants en Irlande (3-53) et face à l'Écosse (53-0), le nouveau duo à la tête de la sélection insiste sur l'importance de "garder la tête froide". "Forcément il nous faut de la confiance, c'est très bien ! Mais il faut surtout qu'on soit réalistes et qu'on garde en tête qu'un match ça se joue sur 80 minutes" confie Gaëlle Mignot.

Pour David Ortiz, il faut rester d'autant plus vigilant dans une compétition où la difficulté monte crescendo pour les Françaises : "il va falloir qu'on gagne en précision et de toute façon on est conscient qu'au-delà de l'adversaire, c'est surtout notre construction de matchs, d'équipe, qui doit nous permettre de garder l'avantage."

Le Pays de galles, un adversaire de poids

Actuellement à 4 points derrière le XV de France, les Galloises sortent d'une défaite difficile en Angleterre (58-5) et s'apprêtent à faire le déplacement en France où elles viendront certainement tenter de combler cet écart. "Si on parle de la mêlée, c'est une équipe qui est massive et qui met beaucoup de pression à l'adversaire. C'est une équipe qui marque la grosse majorité de leurs essais sur ballon porté, on sait que ça va surtout se jouer devant. Mais on a aussi les atouts pour leur répondre et on a tout mis en place pour être compétitifs" rassure Gaëlle Mignot.

Sur les 5 dernières rencontres en tournoi, la France est sortie vainqueure à chaque fois. Mais le staff tricolore sait que tout peut arriver et ne prend pas cette équipe galloise à la légère : "c'est une équipe très massive, qui a posé de gros soucis à l'Angleterre : rien que ça, c'est un signal fort. C'est dire aux filles qu'aujourd'hui le match ne va pas se gagner dès la deuxième minute. Il va falloir certainement user cette équipe pour les faire lâcher à la fin."

Toujours pas d'équipe type

Comme la semaine précédente, on note encore des changements dans la composition du XV de France. La principale information reste la titularisation d'Alexandra Chambon au poste de demi de mêlée, à la place de Pauline Bourdon. L'habituelle numéro 9 est préservée pour le match contre l'Angleterre. "Pauline était prévue sur la feuille de match jusqu'à mercredi soir. Mais les examens ont montré qu'elle n'était pas complètement guérie pour qu'elle puisse être à 100% sur son match." Selon Mignot, "Elle devrait être remise sur pied pour l'Angleterre."

Le reste des changements "s'inscrivent tout simplement dans la continuité de notre projet", assure Ortiz "construire de l'émulation entre les joueuses, construire la meilleure équipe possible. On reste vraiment sur notre vision globale du tournoi. Pouvoir faire les bons changements avec les bonnes joueuses pour pouvoir tenir un match 80 minutes." Mignot ajoute : "on est en train de construire des bases solides pour notre collectif, pour notre aventure."