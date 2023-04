Le Stade toulousain a vécu un premier quart d’heure très compliqué face au Lou. En plus d’avoir encaissé deux essais, les Haut-Garonnais ont perdu sur blessure Arthur Retière et Ange Capuozzo. Ces deux sorties prématurées ont obligé le staff rouge et noir à bricoler.

Alors qu’ils faisaient partie d’un banc quatre étoiles, Thomas Ramos et Antoine Dupont n’auront pas gardé leur chasuble bien longtemps sur les épaules. En effet, Toulouse a vécu un début de rencontre cauchemardesque face à Lyon. Tout a commencé dès la quatrième minute. Lors d'une de ses premières interventions de la partie, Arthur Retière s’est blessé. L’ancien Rochelais a subi une entaille sous le genou gauche. Boitant bas, Retière a été remplacé par Thomas Ramos. L’habituel arrière s’est alors positionné… sur l’aile gauche haut-garonnaise. Habitué à suppléer Romain Ntamack à l’ouverture, l’international français a découvert un tout nouveau poste au haut niveau ce dimanche soir. Logiquement, il n’a pas franchement semblé très à l’aise lors de ses premières interventions, avant de se ressaissir en fin de premier acte. Rechute pour Capuozzo, Dupont appelé à l’aide Les ennuis ne se sont pas arrêtés là pour Toulouse. On jouait alors la douzième minute quand le public d’Ernest-Wallon s’est mis à rugir. La raison ? Un certain Antoine Dupont, numéro 21 dans le dos, est entré en jeu. Même si les supporters rouge et noir y ont vu là l’occasion de donner de la voix, cette nouvelle entrée prématurée fut obligatoire. Alors qu’il faisait son retour à la compétition, Ange Capuozzo aurait rechuté. Visiblement touché à une omoplate, l’international italien a quitté le rectangle vert, la tête basse. À son entrée, Antoine Dupont s’est alors positionné à l’ouverture. Romain Ntamack s’est lui placé au poste de premier centre, aux côtés de Santiago Chocobares. C’est donc Pierre-Louis Barassi qui a pris place sur l’aile droite. Melvyn Jaminet est resté à l’arrière, mais aura vu devant lui toute une ligne arrière évoluer en un peu moins d’un quart d’heure.