L'ailier du Castres olympique Josaia Raisuqe est notre MVP La Grande Mêlée. Brillant contre Montpellier, il a obtenu 98.7 points au total.

C'est une énorme performance qu'a réalisée l'ailier polyvalent du CO Josaia Raisuqe lors de la victoire surprise des siens contre Montpellier. Le Fidjien a notamment marqué deux essais dans ce succès qui s'avère précieux pour les Tarnais.

Le MVP de la journée nous vient du @CastresRugby ! pic.twitter.com/rm5Jp1UpqV — La Grande Mêlée TOP 14 (@lagrandemelee) April 17, 2023

Un premier à la 13ème minute avec une course tranchante sur l'épaule faible de Louis Carbonel, puis un second dix minutes plus tard. Bien placé sur son aile, il récupère une diagonale et croise avec Ben-Nicholas. Ce dernier lui remet parfaitement et l'efficace Raisuqe fait parler ses qualités athlétiques pour pointer à nouveau derrière la ligne. Pour parfaire cette performance, il a franchi à deux reprises et a cassé 9 plaquages. Effectuant 14 courses avec ballons, l'ancien nivernais a été un des hommes forts du succès de Castres au GGL Stadium.