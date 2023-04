Très mécontent de sa prestation face à Toulouse sur la pelouse d'Ernest-Wallon, le demi d'ouverture de Lyon Léo Berdeu a confié au micro de Canal+ qu'il allait s'excuser auprès de ses partenaires dans les vestiaires. Le Lou a tout de même empoché le point de bonus défensif en Haute-Garonne (36-31).

Ce fut un match en demi-teinte pour Léo Berdeu. L'ouvreur du Lou a réalisé une première mi-temps loin de ses standards habituels face à Toulouse ce dimanche soir, avant de se reprendre légèrement en seconde période. En fin de match, c'est lui qui offrait aux Lyonnais un point de bonus défensif précieux, en transformant l'essai de Baptiste Couilloud juste avant la sirène. Interrogé par Canal+ après la rencontre, Berdeu confiait : "C'est un bonus qui va compter. Sur cette transformation, j'avais de la pression, surtout que ce fut un non-match de ma part, je vais le reconnaître. Je donne dix points faciles en première mi-temps sur mon contre et sur un ballon gratté par ma faute.Je suis un peu frustré par rapport à l'équipe parce que peut-être qu'avec dix points en moins à la mi-temps, nous serions restés dans les clous et nous les aurions accroché à la fin. Mais je vais m'excuser dans les vestiaires comme un grand garçon et je vais surtout leur dire que je suis fier d'eux, car ils n'ont rien lâché, ils m'ont soutenu et nous sommes allés chercher ce point de bonus. Je me devais de passer cette pénalité pour au moins leur offrir ça. Je pense que ce point de bonus va compter. "

Un constat à chaud qui a le mérite d'être honnête et qui est arrivée jusqu'aux oreilles du manager du Lou, Xavier Garbajosa. Ce dernier a reconnu : "Il s'est excusé, c'est bien. Je trouve que c'est quand même une forme d'humilité de la part de Léo. Mais comme on lui a dit, ce n'est pas que lui, toute l'équipe a pêché." Grâce à la dernière transformation de Berdeu, le Lou a pris deux points d'avance sur l'UBB, septième, au classement du Top 14.