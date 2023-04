Gonzalo Quesada peut pousser un "ouf" de soulagement. En s'imposant chez la lanterne rouge briviste, les Parisiens ont mis fin à une série de trois défaites toutes compétitions confondues ce qui leur permet de garder leur troisième place.

Que retenez-vous de cette victoire à Brive ?

Vous savez, c'est ma septième saison en tant que coach du Stade français, et je n'avais gagné qu'une seule fois ici. Ce n'est pas un stade qui nous réussit habituellement, donc nous savourons cette victoire et c'est ce que nous retenons avant tout. En revanche, en termes de contenu, nous ne pouvons pas être totalement satisfaits. Nous avons commis trop d'imprécisions à tous les niveaux : conquête, attaque, défense. Et si nous voulons nous qualifier, ça ne suffira pas... Il faut garder les pieds sur terre et se satisfaire de ces quatre points pris ici.

Malgré tout, vous avez su trouver les ressources pour revenir alors que vous étiez menés 14-0...

Notre entame de match est plutôt bonne car nous sommes dans leur camp et puis tout s'est un peu délité. Ils sont revenus jouer chez nous et marquer par deux fois. Alors que nous avions le vent dans le dos, c'est tout ce qu'il fallait éviter. Mais nous avons su trouver le caractère et la maîtrise pour revenir dans le match. En deuxième mi-temps, il fallait absolument marquer en premier, et ce que nous avons fait à la suite d'un mouvement simple après une mêlée très bien négociée. Je pense que c'est le tournant du match.

Était-ce primordial de l'emporter ici dans votre objectif qu'est la qualification ?

Nous avons tourné au maximum, ou presque, de notre potentiel pendant des mois ce qui nous a permis d'être dans le top 3. Mais depuis deux mois, on ne se ment pas. Nos performances ne sont pas assez satisfaisantes dans le contenu, et les résultats ne sont pas forcément ceux escomptés. Nous nous sommes jamais menti par rapport à cette troisième place. On voit les écarts de points entre les équipes et ce qu'il reste à faire. Si nous avions eu le malheur de perdre ici, après une défaite à la maison lors du derby face au Racing, nous aurions été très secoués. Vous le voyez avec cette équipe de Brive, quand vous rentrez dans une spirale de manque de confiance, il est très difficile d'en sortir. Cette victoire tombe donc très bien, surtout avant de recevoir Toulouse, la meilleure équipe du championnat. Ça permet de respirer car derrière personne ne lâche et la bataille va être rude pour le top 6.

Vous aviez l'air confiant au moment de venir à Brive... Était-ce réellement le cas ?

Mon rôle en tant que coach, c'est de donner des certitudes, d'avoir l'air très confiant donc nous, les managers, nous sommes très bons acteurs (sourire). Quand on nous regarde, il faut montrer que nous sommes sûrs de nous. Nous étions convaincus de ce que l'on avait fait sur les deux dernières semaines d'entraînement. Toute l'équipe a très bien préparé ce match, nous étions prêts ! Mais comme je le répète, c'est tellement rare de gagner ici. S’il y a un endroit où je n'arrive pas confiant c'est bien à Brive. Donc on va dire que j'étais confiant sur la préparation mais pas du tout sur l'issue du match.

Peniasi Dakuwaqa a inscrit un doublé. Que pouvez-vous nous dire sur ce joueur méconnu et arrivé en cours de saison ?

Peniasi nous a rejoints en cours de saison. Nous sommes allés le chercher alors qu'il jouait à 7 aux îles Cook. C'était un pari à tenter en tant que joker. Quand il est arrivé, il était très loin de pouvoir postuler à jouer à XV en Top 14. Il allait très vite, mais il était complètement perdu sur le terrain et manquait de repères. Les coachs ont fait un énorme boulot avec lui sur son placement tant offensif que défensif, sa technique individuelle. Il s'est adapté très vite. C'est un joueur avec un super état d'esprit, humble. Il est déterminé et de semaine en semaine, nous avons vu ses progrès. On a profité du Challenge européen pour le lancer, et on a vu qu'il était capable de très belles choses, même s'il pouvait être aussi dangereux pour son équipe en étant très mal placé sur le terrain. Nous avons fait le pari de continuer à le faire jouer, en l'accompagnant. Aujourd'hui, on a beaucoup d'options à l'aile, nous avons décidé de l'aligner ici et il a répondu présent. Il n'a pas eu énormément d'opportunités mais sur tout ce qu'il a eu à faire, il a été très propre.

Avec Sekou Macalou, ils ont renversé le match à eux deux...

Ce sont des situations très bien jouées. Mais ce qui fait la différence dans le rugby, quand on joue bien, qu'on exploite les espaces, il faut aussi un exploit individuel pour finir les actions. C'est le cas dans toutes les grandes équipes. Et aujourd'hui nous avons eu Sekou et Peniasi pour finir ce travail. L'équipe les a mis dans de bonnes situations et ils ont eu la vitesse pour conclure.