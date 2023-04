De retour dans le groupe du XV de France, la puissante troisième ligne centre montpelliéraine prendra place sur le banc dimanche contre l’Ecosse à Vannes (16h15). Elle évoque son envie de renouer avec la compétition.

Qu’est ce que ça vous fait de retrouver l’équipe avec un nouvel environnement ?

Cela me fait beaucoup de bien de retrouver les filles. J’ai regardé les matchs attentivement, et je n’avais qu’un point de vue extérieur. Mais maintenant que je l’ai réintégré, je me rends compte qu’il vit super bien, que les filles arrivent avec le sourire, que les contenus d’entraînement sont très intéressants et adaptés en fonction des adversaires. J’ai vraiment hâte d’entrer dans ce nouveau projet de jeu en rejouant.

Avez-vous déjà noté des différences avec l’ancien projet ?

Il y a toujours la même base, mais avec tout de même pas mal de différences. On ne travaille plus de la même façon mais on est toute contentes de la façon dont se déroulent les choses, et on sent qu’on peut très facilement discuter avec le staff pour échanger.

Vous allez enfin retrouver le public français, est-ce que cela entre dans votre préparation pour aborder le match ?

Cela va nous changer du début de Tournoi, c’est sûr mais on ne se met pas plus de pression que ça. On sait que cela va nous galvaniser. On sera à la maison, devant un public qui est toujours à fond derrière nous. Cela va nous apporter un plus, cela va nous tirer vers le haut.

Quels sont vos objectifs personnels ?

Reprendre les entraînements et retrouver les filles m’a fait le plus grand bien. Je veux prendre un maximum de plaisir avec elles, car je sens qu’elles sont dans un super état d’esprit. Je veux retrouver ça et partager ça avec elles. Pendant mon absence, j’ai travaillé dur, on a fait en sorte que ma réathlétisation se passe pour le mieux. Là, je suis à 200 %. J’ai juste hâte de remettre les pieds sur le terrain.

Que pensez-vous de la diversité des profils en troisième ligne ?

Qu’il s’agisse des titulaires ou des remplaçantes, toutes les filles sont en grande forme. Ca fait plaisir car elles me mettent en confiance. On sait qu’on bataillera toutes pour jouer. Mais que l’on soit "helpers" (hors-groupe, ndlr.), "finisseuses" ou titulaires, on sait qu’il y a de la qualité partout. C’est bien pour nous et pour le staff.