Longtemps coincé à l’infirmerie en raison d’une blessure à la cheville, l’ailier fidjien Aminiasi Tuimaba est de retour dans les rangs palois pour cette fin de saison. Il pourrait connaître une troisième titularisation ce samedi face à Clermont.

Il avait été impressionnant lors des étapes estivales de l’In Extenso Supersevens. L’ailier fidjien de la Section paloise Aminiasi Tuimaba était lancé pour faire une grande saison. C’était sans compter sur une blessure à une cheville lors de la dernière étape disputée à Pau au mois d’août, lors de la finale face à Monaco. Souffrant d’une grosse entorse, il devait même passer par la case opération et son absence était alors estimée à trois mois.

La convalescence a été bien plus longue pour le Fidjien, contraint de passer par une nouvelle opération. Aminiasi Tuimaba n’a finalement retrouvé la compétition que le 25 février, soit six mois après sa blessure. C’était lors du déplacement à Toulouse. Pour son retour sur les terrains, il inscrivait un magnifique essai sur un contre initié par Dan Robson avant de prendre de vitesse Alexandre Roumat puis de prolonger au pied pour lui-même et ainsi marquer un essai de 80 mètres, seule éclaircie d’une sombre soirée pour la Section paloise.

Grande première à domicile

Malgré cet essai, Aminiasi Tuimaba n’était pas reconduit face à La Rochelle avant de disputer son deuxième match de la saison lors du déplacement à Anoeta. Une rencontre où le Fidjien n’a pas été très sollicité dans le secteur offensif (huit courses avec le ballon, deux plaquages cassés) et où il n’a pas été irréprochable défensivement (quatre plaquages manqués) mais il a néanmoins été décisif en stoppant l’ailier bayonnais Marland Yarde à quelques centimètres de la ligne d’en-but. Il restait alors quinze minutes à jouer et l’Aviron avait l’occasion de reprendre le score sur cette occasion en or. C’était un véritable tournant du match.

À lire aussi : Dan Robson à propos de la relégation : "C'est génial, ça ajoute un petit plus"

Aminiasi Tuimaba pourrait donc connaître une troisième titularisation lors de la venue de Clermont au Hameau. Ce serait donc sa grande première à domicile et une bonne nouvelle pour les supporters béarnais. En effet, le Fidjien a déjà démontré qu’il pouvait être le facteur X de son équipe, capable de débloquer des situations mal embarquées, surtout quand la Section se retrouve au pied du mur. Il avait notamment été décisif dans l’opération maintien au printemps 2021, inscrivant six essais lors des six dernières journées de championnat, dont un doublé lors du dernier rendez-vous capital face à Montpellier. Il avait été un des grands artisans de cet incroyable maintien. Alors que la formation de Sébastien Piqueronies n’a pas encore beaucoup de marge pour garder sa place en Top 14, le retour d’Aminiasi Tuimaba pourrait être un nouvel atout.