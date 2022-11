Super Sevens : Monaco succède aux Barbarians !

Rythmé, bonnard et surprenant, l’ultime round du Super Sevens a cette année marqué les esprits dès les quarts de finale, les Barbarians, derniers vainqueurs de l’édition, ayant été logiquement sortis par un Stade français mené par le vieux sage Bouhraoua et comptant en son sein l’un des plus grands espoirs de l’ovale hexagonale, à savoir Léo Monin, formé à Bourgoin-Jallieu et récemment débarqué dans la capitale. Dans la foulée, c’était le Racing, un autre des épouvantails de l’épreuve, qui était éliminé par la Section paloise au prix d’un match haletant et qui se termina même par quelques gaufres, entre Rayne Barka et divers joueurs franciliens…

Un grand Cecil Afrika

Les « Ba-baas » et le Racing « out », Monaco et la Section paloise se retrouvèrent donc en finale pour le « remake » du tournoi de Pau, disputé l’été dernier. Dès lors ? Après avoir été plutôt empruntés jusque-là, les Monégasques entraînés par Frédéric Michalak se sont alors soudainement réveillés et, dans le sillage d’un Cecil Afrika magnifique, ont logiquement emporté cette finale face à la Section paloise, pourtant fort combative. Auteurs de quatre essais fort bien construits et finalement vainqueurs 22 à 14, les Monégasques ont signé là leur premier titre majeur dans l'univers du rugby français. Ca se fête !