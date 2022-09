Le club devra faire sans son ailier star Aminiasi Tuimaba pour les trois prochains mois. Ce dernier s'est blessé à la cheville lors du Supersevens qui avait lieu au stade du Hameau fin août. Titulaire 17 fois la saison dernière lors de ses 17 apparitions en Top 14, le Fidjien avait inscrit 4 essais. Lors de la saison 2020-2021, il avait foulé le près à 32 reprises et avait inscrit 10 essais en championnat. C'est donc un sacré coup dur pour le club béarnais qui va devoir se passer de ses services jusqu'en décembre.

Vincent Pinto a été opéré ce mardi du pouce et sera indisponible pendant 6 semaines. Le Béarnais a joué 11 matchs la saison passée en Top 14 et Challenge Cup. Lors de l'exercice précédant, il avait disputé 10 matchs de Top 14 et inscrit 2 essais. Le staff palois peut heureusement compter sur un effectif très homogène et pourra composer ses lignes arrières avec des joueurs pouvant évoluer à plusieurs postes.