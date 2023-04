Michael Ruru prolonge de deux saisons avec le RC Vannes. Arrivé en prêt en provenance de Bayonne, le demi de mêlée néo-zélandais restera en Bretagne jusqu'en 2025.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent à Vannes. Après une nouvelle victoire face à Soyaux-Angoulême (33-21), le club breton a officialisé ce dimanche la prolongation de Michael Ruru. Arrivé en prêt en provenance de Bayonne, le numéro 9 néo-zélandais restera deux saisons de plus en Bretagne.

"Quand je suis arrivé au RCV, je voulais donner mon plein potentiel et tout ce que je pouvais à cette équipe et au club pour qu’il retrouve ses ambitions. Je suis pleinement engagé et investi pour aider le groupe à atteindre nos objectifs, dès cette saison et pour celles à venir. Ma famille et moi sommes ravis de pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre et cette nouvelle aventure en Bretagne" explique le demi de mêlée dans un communiqué publié par le club.

Ruru invaincu avec Vannes

En manque de temps de jeu à l'Aviron, Michael Ruru s'est totalement relancé avec le RC Vannes. Depuis son arrivée à La Rabine, le Néo-Zélandais n'a pas encore connu le goût de la défaite. En six rencontres, Ruru est invaincu avec le club breton et a permis au RCV de se repositionner dans la lutte à la qualification.