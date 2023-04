Le paquet d'avants a relancé l'équipe toulousaine face aux Sharks ce samedi (54-20). Mais un homme a été impliqué sur quatre essais, il s'agit d'Antoine Dupont. Le meilleur joueur du monde 2021 a encore une fois été impérial à hauteur.

Le Stade toulousain aura eu besoin de toutes ses forces vives ce samedi pour venir à bout des Sharks. Si le paquet d'avants a été à l'origine du regain de forme des Toulousains, c'est l'inévitable Antoine Dupont qui aura permis de débloquer les situations. C'est bien simple : celui qui a reçu un troisième titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations aura été impliqué sur quatre essais, en livrant la dernière offrande aux marqueurs.

Décisif même sans marquer

Après la pause, il est à l'intérieur de Mallia pour prolonger l'action. Il avance mais préfère, plutôt que de marquer, transmettre à Thomas Ramos devant la ligne d'en-but. Après le ballon porté efficace de la 69e qui fait suite à une prise de Flament, c'est lui qui éjecte le ballon pour Peato Mauvaka, bien lancé pour faire prendre le large au Stade. Trois minutes plus tard, il fait exploser le ballon sur une charge de Mapimpi. Plusieurs Toulousains se chargent d'écarter le ballon dans le couloir. Barassi la donne intérieur pour Ntamack. Et encore une fois, c'est Dupont à hauteur. Il offre à Thomas Ramos son doublé. Quatre minutes plus tard, il bénéficie d'un nouveau bon travail de Placines pour se retrouver dans une situation dangereuse. Il fixe et sert Arthur Retière, pour le 5e essai des locaux.

Il y a même plus de 4 passes dévisives...

Interrogé sur ce fait de match, le demi de mêlée a souri, répondant : "Je pense qu'il y a même plus de quatre décisives." En réalité, il sert Romain Ntamack avant son essai en solitaire

L'importance du demi de mêlée n'est plus à prouver, mais c'est intéressant d'observer que c'est systématiquement lui qui a été impliqué dans les moments décisifs. Certes, son plaquage manqué sur Mapimpi a découlé sur le deuxième essai de Grant Williams (61e). Mais son apport offensif a été très fructueux. Par ailleurs, son alternance a été plutôt pertinente à des moments où les Toulousains étaient sans solution ballon en main. Avec cet atout dans sa manche, le Stade toulousain a un sacré avantage.