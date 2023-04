Profitant d'une ligne d'arrière plus explosive, les Stormers se sont qualifiés, dans leur DHL Stadium, pour les quarts de finale de la Champions Cup face aux Harlequins (32-28) grâce à deux essais de Deon Fourie. La franchise du Cap retrouvera Exeter ou Montpellier pour une place dans le dernier carré.

Le début de match a annoncé la couleur avant de se calmer. Grâce à leur victoire face aux Harlequins (32-28), les Stormers ont écarté ce samedi 1er avril les Harlequins au DHL Stadium du Cap.

Favori de la rencontre après avoir terminé à la 3e place de la poule A derrière les deux derniers champions d'Europe : le Stade rochelais et le Stade toulousain. Les Sud-africains entamaient la rencontre de la meilleure des manières dès la première minute grâce à Deon Fourie, servi en situation de deux contre un par Suleiman Hartzenberg. Alex Dombrandt réagit immédiatement. Sur le coup d'envoi, les Harlequins obtiennent une touche et font parler la puissance de leur maul pour permettre au 3e ligne anglais d'égaliser.

La supériorité physique des Sud-Africains fait ensuite la différence. Sur un maul, les Stormers reprennent l'avantage pour ne plus le quitter. Steven Kitshoff s'en extrait pour aller aplatir près des perches. Les Stormers poussent, mais se heurtent au rideau défensif des Harlequins. Les joueurs du Cap trouvent la faille une troisième fois, à nouveau à la suite d'une touche, par l'intermédiaire de Deon Fourie. Les Anglais s'exposent davantage en fin de période, mais tombent sur la solide défense des Sud-Africains qui sont en maîtrise du match. L'une des stats qui ne trompe pas sur la domination des hôtes aujourd'hui, les Stormers, ont parcouru 254 mètres avec le ballon sur les 40 premières minutes de la rencontre, ce sont presque 200 de plus que les Harlequins (64). Les Stormers ont également pu compter sur une deuxième ligne solide. Le trio sud-africain composé d'Ernst van Rhyn, Marvin Orie et Deon Fourie totalise plus de 40 plaquages et ont été les joueurs ayant réalisé le plus de plaquages sur cette rencontre.

Les Stormers se relâchent en fin de match

En seconde période, les Sud-Africains vont continuer sur leur lancée en inscrivant un quatrième essai. Après un long ballon au pied récupéré au niveau de la ligne de touche, Suleiman Hartzenberg décale Damian Willemse qui s'en va aplatir en coin avant que Mannie Libbok, peu en réussite (1/4 au pied) ne mette les siens à l'abri sur une longue pénalité face aux poteaux. En fin de rencontre, Willie Engelbrecht sécurisera définitivement la victoire des siens. Relâchés sur la fin de match, les Stormers s'écroulent et concèdent trois essais d'Alex Dombrandt, d'André Esterhuizen et de Joe Marchant qui permettront aux Londoniens de revenir de 32-7 à 32-28.

Pour leur première participation à la Champions Cup, les Stormers devront faire face au champion de France en titre, Montpellier, ou à Exeter pour une place dans le dernier carré.