La droitière de l'Equipe de France Assia Khalfaoui retient avant tout la victoire en Italie (12-22) pour la première de l'ère Mignot-Ortiz. La Bordelaise estime que les Bleues pourront s'appuyer sur la conquête comme base pour la suite de la compétition.

Quel est votre ressenti après cette première rencontre dans le Tournoi des Six Nations 2023 ? Ne pas avoir ramené un bonus offensif, est-ce une déception ?

La victoire est belle. L’équipe a vu de nouvelles joueuses arriver, il nous faut du temps pour se trouver. Jouer l'Italie, ce n'est jamais facile, leur niveau augmente chaque année. On a essayé de faire une fixette sur nos points faibles. On a validé cette première étape. On va y aller étape par étape et monter crescendo.

Comment vous êtes vous senties en mêlée où vous avez dominé les Italiennes ?

Les premières ont été compliquées, il a fallu prendre la température, nous jauger et voir leur réaction. Quand nous avons trouvé leur point faible, nous nous sommes mis d’accord et on a pris le dessus. On a mis un gros impact, on a joué de la pression et de leurs erreurs - elles anticipaient ou ne tenaient pas la pression - pour les contrer et aller chercher des pénalités.

Et sur les ballons portés, quel est votre ressentiment ?

Nous avons été performantes en conquête plus globalement aujourd'hui, que ce soit en mêlée, en touche et dans les ballons portés. C'est un secteur où nous avons acquis des choses, mais il faut continuer à travailler pour rester performantes dans ce secteur.

En revanche vous avez été gênées dans le jeu au sol...

On a tardé à venir, on les a regardées. Des fois, elles étaient à la limite de la faute mais nous avons manqué de réaction et d'agressivité alors qu’on savait qu'elles répondraient présentes dans ce secteur. Ça a été un point compliqué, il va falloir réagir sur les prochains matchs.

Vous avez été remplaçante sur les matchs importants lors du dernier Mondial, étiez-vous contente de démarrer la rencontre de cette après-midi ?

J'étais très heureuse ! C'était un honneur d'être titulaire. Avec mon parcours, cela rajoute quelque chose en plus. J'étais heureuse de commencer ce Tournoi comme titulaire et j'espère que ce n'est que le début. C'est à moi de montrer que je mérite cette place.