Quelques jours après avoir terminé le Tournoi des 6 Nations avec le maillot du XV de France sur les épaules, Romain Ntamack va explorer un nouveau terrain. En effet, le demi d'ouverture aux 36 sélections avec les Bleus vient de lancer sa propre application mobile de rugby : "NTK Rugby Kick".

Romain Ntamack ne s'arrête plus ! En plus de performer sur les terrains avec le Stade toulousain et le XV de France, le demi d'ouverture se lance dans un nouveau monde : celui de la technologie.

Aidé par son père Émile, le joueur de 23 ans a créé sa propre application de rugby, nommée "NTK Rugby Kick". Celle-ci a été réalisée en collaboration avec Red Bull. Son but ? Améliorer le jeu au pied de ses utilisateurs. En plus d'être gratuite, l'application est mise à disposition de tout le monde, même aux plus jeunes.

Lors de la soirée de présentation de cette application, le Toulousain s'est exprimé : "Avant la technologie, c'était papier-crayon ! Avec Émile et Théo (son petit frère), on prenait des notes mais on se perdait, on ne trouvait plus la feuille d'une fois sur l'autre, ou alors il pleuvait. Ou alors on faisait de mémoire, mais on se perdait assez rapidement" a déclaré l'intéressé dans les colonnes du Figaro. Il a ensuite poursuivi : "Je trouvais qu'avec la technologie qui nous accompagne au quotidien, c'était important de pouvoir s'évaluer soi-même, faire son autocritique et avoir une aide pour s'améliorer en partageant des conseils."

Des défis entre amis

Sur cette application, il sera bien évidemment possible de recevoir des conseils de Romain Ntamack, mais également ceux de Michel Marfaing (ex-ailier de Toulouse), Joël Dupuy (ex-arrière de Toulouse) et Émile Ntamack.

Tous les utilisateurs pourront recenser leurs pénalités et/ou drops réussis sur 15 zones différentes du terrain. Il sera également possible de défier ses amis. Pour les plus grands fans de ballon ovale, l'application est disponible depuis ce jeudi 23 mars.