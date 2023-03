Sebastian Negri a raconté dans un podcast son altercation avec Owen Farrell à la suite d'un gros plaquage de l'Italien sur l'Anglais. L'ironie du sort, c'est que l'Italie recevait l'Irlande d'Andy Farrell deux semaines plus tard...

Sebastian Negri était l'invité du podcast de RugbyPass Offload. Le troisième ligne italien a pu revenir sur le gros plaquage qu'il a asséné à Owen Farrell, lors de la 2e journée du Tournoi. "À la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait être plus physique et plus agressif dans la bataille. Du coup, j'ai pensé que la chose à faire était d'essayer d'éteindre un gars de chez eux. Du moins envoyer un gros plaquage pour galvaniser les troupes."

Owen Farrell était titulaire à l'ouverture du XV de la Rose, contre l'Italie lors de la 2e journée Icon Sport - Franco Arland

Le joueur de Benetton Trévise poursuit : "J'ai vu Farrell attaquer la ligne, je me suis dit que j'allais le terrasser, qu'il passe le ballon ou non." L'altercation se poursuit au sol avec les deux joueurs qui se tiennent : "Après je mets ma main à son visage. Je n'ai pas pu me relever comme il faut. À Twickenham, la pelouse glisse tellement..."

Et l'anecdote ne s'arrête pas là puisque l'Italie recevait pour le match suivant, soit quinze jours plus tard, l'Irlande d'Andy Farrell, le père du demi d'ouverture. "C'est amusant !, estime Negri. Toute la famille était présente. À la réception d'après-match, quelqu'un m'a pointé du doigt en disant : "C'est celui qui a fait ça à Owen !" Je leur ai dit que je n'avais rien contre lui, je voulais juste galvaniser les gars et mettre un plaquage offensif. Souvent c'est moi qui me fait renverser, donc ça faisait du bien de l'infliger à quelqu'un d'autre."