Alors que la FFR avait lancé une consultation auprès des amateurs pour retarder leur reprise après le début de la Coupe du monde 2023, la grogne des clubs s’est fait rapidement sentir, avec l’annonce par les ligues Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie de reprendre aux dates habituelles. Un vent de fronde qui semble avoir été bien entendu du côté de Marcoussis…

On l’expliquait voilà quelques semaines ici même : soucieuse de "sanctuariser la période de Coupe du monde pour assurer son succès populaire, la FFR avait proposé aux clubs de décaler leur reprise aux week-ends du 15 octobre, du 22 octobre 2023 ou celui du 5 novembre 2023. "France 2023 a sollicité la FFR pour que les compétitions amateurs chevauchent le moins possible la Coupe du monde, expliquait dans nos colonnes le DTN de la FFR Olivier Lièvremont. Plutôt que de prendre une décision unilatérale, on a voulu consulter les clubs pour avoir leur avis. Ce que l’on veut savoir, c’est si les clubs estiment que cette collision va les pénaliser pour reprendre les compétitions ou si, au contraire, ils pensent qu’il faut profiter de cet effet Mondial pour reprendre les compétitions."

Or, à l’évidence, c’est précisément cette dernière option que les clubs veulent retenir. Pourquoi ? Parce que le rugby amateur ne va pas bien, et qu’il suffit de se pencher un peu sur les colonnes de ce même journal pour s’en rendre compte. Si bien qu’aux yeux des clubs, les empêcher d’ouvrir leurs portes au moment précis où le grand public serait susceptible de manifester un intérêt pour notre sport relèverait du suicide, pour ne pas dire pire…