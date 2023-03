Valentin Saurs s'est offert un doublé lors de la victoire bonifiée de Colomiers contre Aurillac. L'ailier revenait sur ce succès et les détails à gommer pour que la Colombe progresse encore.

Autant cette saison, les trois-quarts se sont parfois plaints de ne pas recevoir de ballon intéressant. Autant, ce soir, vous avez eu de quoi faire. Que retenir de ce succès ?

C'est vrai, les avants ont fait le taf ! Après, ce bonus offensif est positif, mais il va nous falloir gommer beaucoup de choses. On arrive à mettre du rythme, à les mettre en difficulté. Puis on se voit un peu trop beaux et on se jette les ballons sur la tête. Du coup, on est punis sur des turnovers. Il faut construire le match, ce qu'on n'a pas réussi à faire bien.

La fin de match lors de laquelle votre bonus pouvait tomber était-elle évitable ?

On aurait pu se rendre les choses beaucoup plus faciles. Quand on a mis du rythme, on a réussi à avancer mais les turnovers ont souligné des faiblesses. On aurait pu éviter les deux essais encaissés.

Cette victoire bonifiée vous permet de démarrer au mieux ce bloc...

A nous de confirmer sur les semaines suivantes car il y a des gros matchs qui arrivent. Le premier, la semaine prochaine, est un concurrent direct aux phases finales. C'est sur ce genre de matchs qu'il faut confirmer. Mettre le même investissement en gommant les erreurs.

La paire de centres Pimienta-Moro était inédite et les nombreux changements et permutations en fin de rencontres n'ont pas altéré votre capacité à jouer. Qu'en pensez-vous ?

C'est la philosophie que Julien (Sarraute, N.D.L.R.) veut mettre en place dans notre jeu. Peu importe notre position de premier, second centre ou ailier : il est possible de tous permuter car quand tu connais les combinaisons tu peux les faire à tous les postes. On s'est bien trouvé par moments. Parfois on a un peu rendu le ballon à l'adversaire. Mais il y a eu quelques beaux mouvements.