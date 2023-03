6 NATIONS 2023 - Rayonant depuis le début du Tournoi, Thibaud Flament ne cesse de prouver son importance au sein du pack tricolore. Auteur d'un doublé face à l'Angleterre, le Toulousain prend encore un peu plus d'importance dans la hiérarchie au poste de deuxième ligne.

Où s’arrêtera donc Thibaud Flament ? À 25 ans, le polyvalent joueur toulousain (il est, pour rappel, capable d’évoluer en deuxième et troisième ligne avec le même rendement) rayonne depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Très bon en Italie et délirant face à l’Irlande, où il avait par exemple réalisé vingt-huit plaquages à l’Aviva Stadium, l’ancien joueur des Wasps a fait exploser tous les compteurs contre l’Angleterre, offrant une passe après contact magnifique à Charles Ollivon sur l’essai inaugural de Thomas Ramos, marquant ensuite à deux reprises, la première fois en force au ras d’un regroupement et la deuxième fois après avoir récupéré un ballon rabattu par Romain Ntamack à proximité de l’en-but britannique.

Thibaud Flament a l'étoffe d'un titulaire chez les Bleus

En conférence de presse, le sélectionneur Fabien Galthié expliquait donc au sujet du jeune homme : « Il est formidable. L’homme et le joueur marchent ensemble. C’est génial ce qu’il fait depuis le début de l’aventure. Et je n’oublie pas qu’il y a trois ans, on disait pourtant qu’il n’y avait dans le rugby français ni numéro 4, ni numéro 5, ni numéro 3. » Thibaud Flament, qui a fêté samedi à Londres la quinzième sélection de sa jeune carrière internationale, est semble-t-il devenu incontournable dans le paquet d’avants tricolore.

Jusqu’ici devancé dans la cage par Cameron Woki, celui que les Bleus surnomment « la Flamme » a probablement mis ses rivaux à plusieurs mètres de distance, à six mois de la Coupe du monde…