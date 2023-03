6 NATIONS 2023 - Thomas Ramos et Thibaud Flament ont éclaboussé Twickenham de leur talent, la troisième ligne constituée de François Cros, Charles Ollivon et Grégory Alldritt a littéralement marché sur l'eau... Voici les notes des Bleus qui se sont imposés (10-53) face aux Anglais.

15. Thomas Ramos (9/10)

Il a allumé la mèche dès la 2e minute, en position d’ouvreur sur la contre-attaque qui le conduisit à l’essai, au soutien de Dumortier. Visé par les Anglais sous les ballons hauts, il s’est montré rassurant, tout comme face aux poteaux où il a réalisé un quasi sans-faute (8/9). Auteur d’une immense percée sur contre-attaque (60e) au départ de l’essai rusé d’Ollivon. À son (léger) débit, un échange de ping-pong perdu (16e) et un petit manque de réactivité défensive sur l’essai de Stewart (47e). A terminé la partie à l’ouverture.

14. Damian Penaud (8/10)

Sevré de ballons sous la pluie londonienne, il a cherché du travail où il pouvait, notamment dans les rucks. Toujours sur le fil en défense, auteur d’une contre-attaque un brin suicidaire (68e), il n’a toutefois pas commis d’erreur grave et a même saisi l’occasion de faire admirer la longueur de son jeu au pied pour un superbe dégagement sous pression (21e). Récompensé de sa patience par un doublé en fin de match, à la chasse d’un dégagement de Fickou (71e) puis au bout d’une superbe combinaison en première main (75e).

13. Gaël Fickou (7/10)

Le boss de la défense tricolore a bien attaqué le match, récupérant opportunément un ballon derrière un ruck. Si on peut lui reprocher ce ballon rendu au pied dans les 22 adverses (15e) et des lectures de jeu contestables sur les deux touches longues de Marchand, son léger manque de lucidité doit probablement beaucoup à son énorme engagement défensif (8 plaquages, 100 % de réussite). Il offre même un essai à Penaud, exploitant intelligemment une absence de couverture dans le fond du terrain anglais.

12. Jonathan Danty (7/10)

Certes, il a été pénalisé à deux reprises (8e, 32e) pour avoir légèrement traîné dans le camp anglais après un plaquage. Mais pour le reste, quel retour du Rochelais ! Récompensé sur deux grattages (9e, 52e) il a surtout été précieux au milieu du terrain où sa puissance physique a pesé, notamment sur le premier essai de Flament où il parvient à faire avancer son équipe malgré une mauvaise transmission. Remplacé à 65e par Yoram Moefana, qui a parfaitement manœuvré sur l’essai de la 75e.

11. Ethan Dumortier (6/10)

Sollicité dès le début de la rencontre, il a parfaitement négocié son deux contre un sur Stewart pour offrir l’essai à Thomas Ramos. Moins en vue offensivement le reste du temps, il s’est contenté de monter, chasser et plaquer sans commettre d’erreur.

10. Romain Ntamack (8/10)

Beaucoup plus sollicité que lors des précédents matchs dans les sorties de camp, il s’est plutôt bien acquitté de la tâche, trouvant en outre des longueurs très intéressantes sur les pénaltouches. Propre dans la gestion même si on peut déplorer ces ballons rendus au pied dans les 30 mètres adverses (22e, 41e), il s’est fait un petit plaisir en déviant spectaculairement pour Flament le ballon du bonus au-dessus de la tête de Farrell. Remplacé à la 73e par Melvyn Jaminet, qui a parfaitement manœuvré en bout de ligne pour offrir le ballon du dernier essai à Penaud.

9. Antoine Dupont (7/10)

Son début de match a été relativement compliqué, qui l’a vu « force » plusieurs passes après contact et égarer 3 ballons. C’est par son jeu au pied qu’il s’est remis dans le match, qu’il a moins utilisé mais à meilleur escient, au point de signer une formidable sortie de camp (14e) et surtout (du pied gauche s’il vous plaît) le premier 50:22 du XV de France depuis le début du Tournoi, à l’origine directe de l’essai de Flament (25e). Sa contre-attaque ornée d’un petit par-dessus (65e) achevant d’apporter une touche personnelle au succès des Bleus. Remplacé par Maxime Lucu à la 69e).

8. Grégory Alldritt (8/10)

À l’image de toute la troisième ligne, il a réalisé une première période de très haut niveau. Une bonne percée en début de match (6e) qui a permis de récupérer une pénalité assumée par Ramos (7e). Un contest gagnant dans les 22 mètres français, rattrapant le jeu au pied raté de Dupond (37e).

Un super départ derrière mêlée pour servir Ollivon à l’intérieur pour le 3e essai français (40+1). Une activité immense, tant en défense qu’en attaque. On a retrouvé le Grégory Alldritt de l’an passé.

7. Charles Ollivon (9/10)

Quel match de Charles Ollivon. D’emblée, il a donné le ton avec deux belles réceptions de coup d’envoi et une passe dans le bon timing à Flament sur l’essai de Ramos (2e). Il a aussi récupéré un ballon dangereux qui traînait derrière un ruck anglais près de la ligne d’essai française (21e). Et puis, deux essais à son actif. Le premier en puissance juste avant la pause (40+1) et le second tout en filouterie dans un ruck mal maîtrisé par les Anglais sous pression dans leur en-but (60e). Il a été remplacé par Macalou (63e).

6. François Cros (8/10)

Pour sa première titularisation depuis le Grand Chelem 2022, il a signé un retour en fanfare. Quelle activité. Meilleur plaqueur français (13 réussis pour trois ratés). C’est lui qui est à l’origine de l’avancée de dix mètres juste en amont du premier essai de Flament. Un super contre ruck avec Willemse, amenant la pénalité du 3-20 (35e). Il a été de tous les combats durant 80 minutes. À son débit, il a été sanctionné d’une faute sur un maul où il est entré sur le côté (19e). Une broutille au regard de sa performance.

5. Paul Willemse (5,5/10)

Même s’il est encore loin du niveau affiché l’an passé, c’est sans doute sa meilleure performance depuis le début du Tournoi. Il a apporté de la densité dans les zones de ruck. Un super contre ruck avec Cros, amenant la pénalité du 3-20 ( (35e). Mais il n’a touché aucun ballon durant cette rencontre. Remplacé par Taofifenua (50e).

4. Thibaud Flament (9/10)

Quel joueur ! Jamais (ou presque) une fausse note. Un relais parfaitement joué sur le premier essai français où il se débarrasse de trois défenseurs avant de servir Dumortier (2e). Puis un premier essai personnel, tout en puissance (26e). Puis, un troisième au relais d’une passe de volleyeur signée Ntamack. Il a encore, dans la droite lignée de ses trois premières performances dans le Tournoi, réalisé un grand match.

3. Dorian Aldegheri (6,5/10)

Pour son retour en bleu, il a fait le job. Un coup franc contre lui en mêlée fermée pour une entrée anticipée, mais il a aussi fait souffrir Genge juste avant la pause, permettant une belle avancée de l’édifice tricolore juste avant la pause. Une avancée capitale pour l’essai en suivant d’Ollivon (40+1). Globalement, il a eu une belle activité avec cinq plaquages en première mi-temps, pour 100 % de réussite. À son débit, une faute dans un ruck à une dizaine de mètres. Remplacé par Falatea (50e) qui a souffert dès la première mêlée.

2. Julien Marchand (6/10)

Peut-être pas l’avant le plus en vue, mais un travail précieux dans les zones de ruck. Souvent le premier, toujours efficace. En revanche, deux lancers perdus, le premier sur une incompréhension avec son alignement avant la pause et un autre pas droit (44e). Et peu d’activité en défense : un seul plaquage en une heure… Remplacé par Mauvaka (60e), auteur d’une bonne entrée.

1. Cyril Baille (7/10)

Dans la droite lignée des ses premières sorties, il a joué juste et propre. Un exemple ? Percussion, passage de bras, ballon offert à Fickou sur une relance de jeu loin d’être simple à maîtriser (25e). une bonne tenue de mêlée, beaucoup d'activités (10 courses ballon en mains). Un seul bémol pour faire la fine bouche : il a été un peu gourmand sur le premier ballon de récupération (1er) et prit un sévère tampon juste avant la pause (40e). Remplacé par Wardi (70e).