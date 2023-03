FÉDÉRALE 1 - La dix-neuvième journée de Fédérale 1 s'est terminée ce dimanche 12 mars avec plusieurs enseignements. Retrouvez tous les résultats de la dix-neuvième journée de Fédérale 1.



Dans la poule 1 : Nuits-Saint-Georges s'est imposé à Annecy, Sainte-Denis et Beauvais ont pris le bonus offensif, Orléans a dominé Sarcelles et Chartres s'est imposé sur la dernière action. À cause de la grève de la SNCF, le PUC n'a pas pu se déplacer à Genève.

Dans la poule 2 : Issoire s'est bonifié face au leader Annonay, Meyzieu a battu Tricastin après un match pauvre en points, Grasse a perdu sur son terrain face à Châteaurenard pendant que Agde, La Valette et Villefranche-sur-Saône ont gagné à domicile.

Dans la poule 3 : L'Avenir Valencien, leader, a chuté à Castelsarrasin, dans le match de la peur Castanet a battu Tulle, Lavaur s'est donné de l'air tandis que Pamiers, Lombez Samatan et Mazamet se sont imposés sur leur pelouse.

Dans la poule 4 : Mauléon a dominé le leader langonnais, Barbezieux Jonzac a gagne devant Stade Bagnérais, Nafarroa a battu Saint-Médard alors que Peyrehorade, Oloron et Salles ont remporté un succès à l'extérieur.