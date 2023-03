PRO D2 - Le joueur de Grenoble Lucas Dupont (33 ans) arrêtera en fin de saison. Son club n'a pas activé sa dernière année d'option de son contrat et l'ailier ne souhaite pas chercher un nouveau club.

À l’issue de sa douzième saison professionnelle avec Grenoble, Lucas Dupont va mettre un terme à sa carrière, à 33 ans. L'ailier était en fin de contrat en juin prochain et le FCG n'a pas souhaité activer l'année en option qui était présente dans sa prolongation de contrat signée en février 2022. "Comme ça se passe bien depuis l'année dernière, moi, j'avais plutôt la volonté de continuer et d'aller au bout de mon contrat en 2024. Ça aurait été ma dernière de toute façon, a-t-il confié à France Bleu Isère et Le Dauphiné Libéré.

Début en 2009

Lucas Dupont a débuté avec Grenoble en 2009, son club formateur. Quatorze années et 185 matchs plus tard (218 au total), l'ailier est toujours performant avec son club de cœur (11 matchs joués comme titulaire, 2 essais inscrits). Lucas Dupont est également passé par Montpellier entre 2013 et 2015 mais c'est réellement avec le FCG que l'histoire d'amour a duré. "Pour l'instant on est toujours en course pour les phases finales, a expliqué le joueur. Et bien évidemment que l'objectif collectif, il est hyper fort. C'est toujours difficile et risqué d'annoncer des choses, mais l'ambition, c'est d'aller le plus loin possible."

Grenoble est actuellement 3e du classement de Pro D2 avec 64 points et compte un match en moins. Une qualification directe en demi-finales est possible pour les hommes de Fabien Gengenbacher. Dupont s'imaginait bien prolonger mais n'a pas de ressentiment à l'égard de son manager. "Je sais que ce n'est pas un choix de Fabien (Gengenbacher), mais un choix contraint, pour des raisons financières. Je peux comprendre la décision." Nul doute que Lucas Dupont tentera de finir la saison sur une bonne note et un retour dans l'élite serait la meilleure fin possible pour l'ailier.