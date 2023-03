Alexandre Fischer passe à nouveau par la case infirmerie. Le troisième ligne de Clermont est gravement blessé au genou et ne rejouera pas avant 2024. Une nouvelle blessure majeure pour l'un des grands espoirs de l'ASM qui peine à lancer sa prometteuse carrière.

Le couperet est une nouvelle fois tombé au-dessus d'Alexandre Fischer. Le troisième ligne clermontois s'est rompu les deux ligaments croisés face à Montpellier et sera absent entre neuf et douze mois. Un coup dur majeur pour le jeune flanker auvergnat et pour son club désormais privé de l'un de ses meilleurs gratteurs. À vingt-cinq ans, Alexandre Fischer s'est surtout installé parmi les grands espoirs de l'ASM, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025. Homme de base de Christophe Urios au sein du pack jaune et bleu, Alexandre Fischer va devoir ronger son frein pendant de longs mois. Le "pitbull" de l'ASM traverse un début de carrière aussi prometteur que cauchemardesque, depuis sa première apparition en août 2018.

Une première saison déjà noircie

Les supporters clermontois avaient découvert le jeune auvergnat lors de la première journée du Top 14 2018-2019 face à Agen. Lors d'une victoire probante de l'ASM, Alexandre Fischer avait disputé dix-neuf minutes pour son premier plongeon dans le grand bain du championnat de France. Gratteur hors pair et terriblement fougueux, le natif de Chaumont (Haute-Marne) avait subi une première blessure mineure à la cheville en janvier 2019. Mais le jeune flanker avait tout de même réussi à jouer treize matchs dans une équipe montferrandaise à l'époque rayonnante, vainqueure de la Challenge Cup et finaliste du Top 14.

Alexandre Fischer lors de son deuxième match professionnel, face au Racing 92 Icon Sport - Icon Sport

Mais dès le mois d'avril, Alexandre Fischer avait subi une grave blessure aux ischios-jambiers. Une première longue absence de six mois avait ralenti l'émergence du nouveau chien de garde de Franck Azéma. La saison suivante, un mollet défaillant avait contraint "Fisch" de ne pas s'envoler avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations et de goûter à une première sélection face à l'Angleterre. Le flanker ne s'était alors offert que dix matchs entre novembre 2019 et février 2020.

Le début des commotions

Déjà impacté par les blessures musculaires, Alexandre Fischer a ensuite subi plusieurs commotions à partir de l'exercice 2020-2021. En novembre 2020, le jeune clermontois a dû se reposer deux mois après un premier choc à la tête. Une nouvelle blessure au mollet l'a également contraint de ralentir un début de carrière saillant. Fischer était en effet l'un des très rares profils "plaqueurs-gratteurs" de l'escouade clermontoise. Cette année-là, le troisième ligne auvergnat avait d'ailleurs réalisé sa meilleure saison avec vingt matchs disputés, dont treize en tant que titulaire.

En mars 2021, Alexandre Fischer avait dû quitter ses partenaires face au Stade français. Icon Sport - Icon Sport

Mais l'exercice 2021-2022 fut terrible pour "Fisch" avec deux commotios cérébrales subies en moins de trois mois (octobre 2021 et janvier 2022) et, encore, une déchirure au mollet en avril 2022 à quelques semaines de la fin de saison. Un mollet "maudit" qui a de nouveau perturbé Fischer cette saison, après la troisième journée et une défaite à Toulon. L'Issoirien de formation était alors revenu un mois après... juste avant d'être blessé aux ischios-jambiers en janvier 2023. En février dernier, c'est à nouveau le mollet qui a empêché Fischer de participer à la victoire probante de ses coéquipiers face à Castres. Sa dernière grave blessure au genou conclut donc une liste bien trop grande de problèmes physiques pour le rugueux flanker clermontois.

Fischer reste une promesse

Courtisé par Bordeaux-Bègles en décembre dernier, Alexandre Fischer a finalement choisi de prolonger l'aventure avec son premier club professionnel. Avant même que Christophe Urios ne succède à Jono Gibbes, l'ASM pariait sur son "pitbull". Un choix confirmé par le nouveau manager auvergnat. "Il est très fort sur les un contre un car il met beaucoup d’intensité dans les duels. Je ne le connais pas beaucoup, car Alex est très réservé et avare de paroles. Mais je sens un joueur très engagé. Il doit parvenir à se stabiliser et à être un peu moins blessé pour continuer à progresser. Ce qui signifie qu’il doit changer des choses chez lui. Il doit apprendre à se connaître".

Christophe Urios accompagne Alexandre Fischer, sorti sur civière face à Montpellier. Icon Sport - Icon Sport

Un message hélas prémonitoire pour Urios et Clermont. Après une performance royale contre Toulon, marquée par un essai, "Fisch" en a donc terminé avec une année déjà maudite. Mais à vingt-cinq ans, le flanker reviendra sans doute plus armé que jamais en 2024 pour ferrailler dans les rucks et marquer l'adversaire.