L'ailier de Nevers Christiaan Erasmus est notre étoile de la semaine en Pro D2. Auteur d'un quadruplé face à Carcassonne, il a sublimé la prestation de Nevers qui se rapproche du top 6.

Il faisait un froid à ne pas mettre un trois-quarts aile dehors, vendredi soir au Pré-Fleuri, mais ni Christiaan Erasmus ni Christian Ambadiang n’ont eu besoin de se souffler dans les pognes pour les réchauffer. Les deux ailiers neversois se sont en effet "goinfrés" de ballons et de passes, comme l’ensemble de leurs coéquipiers, au cours d’un match dont le score final (49-6) résume l’orientation à sens unique.

Premier quadruplé de la saison

Le blond sud-africain a fait exploser son compteur d’essais, en visitant quatre fois l’en-but carcassonnais. "On a bien joué collectivement, alors à l’aile, on se régale", apprécie sobrement le joueur arrivé l’été dernier de Bourg-en-Bresse. "On voulait jouer dans les espaces, toucher les couloirs."

Illustration d’un recrutement de marqueterie qui préfère les profils les plus ajustés et harmonieux aux CV prestigieux, Erasmus est arrivé en France en 2017, dans l’anonymat de la Fédérale 1, à Niort. Passé par Aubenas-Vals (2018-2020), il s’est révélé à Bourg-en-Bresse, où il a goûté copieusement au Pro D2 la saison dernière (21 matchs, 3 essais). Repéré par le staff neversois pour succéder à Romaric Camou, parti à Vannes, l’ailier compact aux courses électriques compte désormais 6 essais en dix matchs et s’est fait une place dans un secteur qui ne manque pas de talents, avec les Lucas Blanc, Andrzej Charlat, Thomas Zénon et Christian Ambadiang.