TOP 14 - Paul Graou est l'homme du moment. Après une prestation très convaincante face à la Section paloise (34-10), le demi de mêlée s'affirme de plus en plus pendant cette période des doublons. Blessé en début de saison, il revient également sur une adaptation à son nouveau club.

Paul, vous avez démarré la saison en étant blessé dans un nouveau club, comment l'avez-vous vécu ?

C'est frustrant de ne pas pouvoir commencer la saison, on ne peut pas se montrer. D'autant plus quand on arrive dans un nouveau club, parce qu'on a envie de bien faire.

Après neuf journées, vous avez pu enfiler le maillot du Stade toulousain face à Bayonne. Qu'avez-vous ressenti ?

J'étais très fier. C'est le rêve de beaucoup de jeunes de jouer pour le Stade toulousain, encore plus quand on est du coin.

[LE BAROMÈTRE DE TOULOUSE-PAU] Les Toulousains ont pu compter sur l’énergie de Paul Graou pour hausser le ton en seconde période, bien aidé par Richie Arnold et Guillaume Cramont. Côté palois, Nicolas Corato a été en difficulté, tout comme Thibault Debaes.https://t.co/EXIEuq9HsV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 25, 2023

Vous enchaînez les matchs en ce moment, notamment face à la Section paloise où vous avez crevé l'écran, comment le vivez-vous ?

Je retrouve de bonnes sensations après avoir enchaîné quelques pépins physiques, c'est bénéfique.

La responsabilité du jeu au pied, c'est une pression supplémentaire ?

Pas vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout que j'ai la lourde tâche de remplacer Thomas Ramos, Melvyn Jaminet ou Romain Ntamack, donc il y a une certaine pression, mais une pression positive. Elle me permet de prendre mes responsabilités et ça m'a plutôt réussi face à Pau.

Vous avez établi un record cette saison en Top 14, avec 104 ballons touchés dans un seul match, les mains ne brûlaient pas trop ?

(Rires) Non, ça allait. L'équipe a vraiment bien joué, souvent debout autour des rucks et on a pu être dans l'avancée grâce à ça. Les avants nous ont permis d'avoir de bons ballons et j'ai pu en profiter. Face à Pau, je pense que tous les trois-quarts se sont régalés.

Par rapport à l'an passé, le groupe semble être plus vigilant sur cette phase de doublons ?

Je pense que le groupe ne voulait pas revivre la même situation. Tous les joueurs qui sont restés là ont à coeur de montrer de gagner leur place durant cette période.

Après la pique d'Ugo Mola sur le match des trois-quarts à Toulon, comment avez-vous réagi ?

A Toulon, on était tous frustrés de notre prestation. On n'avait pas pris nos responsabilités, et on n'avait pas été efficace. Face à Pau, on avait à coeur de prendre du plaisir, de faire des passes et de prendre les espaces.

A Clermont, vous aviez pu jouer avec Antoine Dupont à l'ouverture. Ca vous a fait penser à votre période à Auch ?

Ca rappelait des souvenirs quand on était plus jeunes. Après je suis content d'être sur le terrain, peu importe qui il y a autour (rires).

Avez-vous le sentiment que vous avez de l'avance au classement ?

On regarde devant. On veut être performant et être satisfait du contenu du match. Ce n'était pas le cas après le match au Vélodrome, mais on s'est bien repris face à la Section.

Les nouvelles ne sont pas très bonnes côté toulousain. Différents éléments, dont des cadres du vestiaire, sont placés à l'infirmerie pour plusieurs semaines au minimum.



Toutes les infos > https://t.co/U75BVYATDr pic.twitter.com/hKnWAZMxGp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 27, 2023

Vous faites face à une hécatombe, comment le vivez-vous au sein du groupe ?

Ça fait mal au cœur. Quand on passe par cette étape, on sait à quel point c'est frustrant de voir les autres jouer. On est tous derrière eux, on est solidaire.

Vous ne le vivez pas comme un handicap avant ce déplacement sur la pelouse du Racing ?

Non, au contraire. Il faut que les joueurs qui sont aptes fassent le boulot. Tous les mecs disponibles ont envie de jouer, on veut en faire une force pour le prochain match.