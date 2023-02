TOP 14 - INFORMATION MIDI OLYMPIQUE. Les nouvelles ne sont pas très bonnes côté toulousain. Différents éléments, dont des cadres du vestiaire, sont placés à l'infirmerie pour plusieurs semaines au minimum. En effet, selon nos informations, quatre joueurs seront opérés cette semaine et manqueront les échéances à venir avec le leader du championnat.

C'est un week-end de doublons qui s'avère visiblement malheureux pour Ugo Mola et les Toulousains, malgré la victoire stadiste (34-10 face à Pau) et française (32-21 face à l'Écosse). En effet, selon nos informations, quatre joueurs haut-garonnais vont se faire opérer cette semaine et seront donc absents plusieurs semaines durant. Devant, Théo Ntamack, Yannick Youyoutte ou encore Selevasio Tolofua subiront un acte chirurgical. En attendant d'avoir un verdict plus précis concernant le cas Anthony Jelonch. Derrière, c'est Nelson Épée qui devrait également être opéré dans les prochains jours. Ange Capuozzo ne devrait pas subir d'opération, malgré une blessure à l'omoplate. L'arrière italien est donc forfait pour la suite du Tournoi et devrait manquer des échéances importantes dans les semaines à venir.

Deux blessures face à Pau

Lors de la rencontre face à Pau, les leaders du championnat ont perdu deux jeunes éléments sur blessure. Le jeune troisième ligne Théo Ntamack, remplacé à la 39ème par Joshua Brennan, s'est plaint de la main et est sorti le bras en écharpe. Le bilan résulte d'une blessure à la main (métatarse), le poignet étant aussi touché. Le cadet de Romain sera donc opéré prochainement et manquera plusieurs semaines de compétitions. Il a disputé 11 rencontres cette saison avec son club de toujours. Un autre prospect va s'absenter quelque temps, il s'agit de l'ailier Nelson Épée. Touché au genou, il a dû quitter la pelouse tôt dans le match et être remplacé par Pierre-Louis Barassi. Spécialiste du rugby à sept, Épée devra lui aussi passer sur la table d'opération selon nos informations.

D'autre part, l'avant polyvalent Yannick Youyoutte est lui blessé au pied. Une blessure survenue à l'entraînement qui elle aussi nécessite une opération. Touché à la hanche depuis quelques semaines, c'est idem pour Selevasio Tolofua, l'opération est prévue prochainement. Côté internationaux, Anthony Jelonch, victime d'une blessure au genou ce dimanche face à l'Écosse, est en attente d'une décision pour savoir si une intervention chirurgicale est à prévoir. Une rupture des ligaments croisés du genou gauche est soupçonnée. Pour l'autre international concerné par cet épisode "infirmerie", Ange Capuozzo, l'opération n'est pas à prévoir. Touché à l'omoplate, l'Italien manquera cependant la suite du Tournoi des Six Nations et plusieurs échéances importantes avec le Stade toulousain.

Un casse-tête pour les compositions

Toulouse, déjà bien impacté par cette période de doublons, a dû composer difficilement lors de la rencontre face à Pau, bien que vainqueur de la rencontre grâce à un puissant réservoir. Peato Mauvaka, talonneur de métier, a dû être repositionné en troisième ligne. Bien qu'il ait déjà occupé ce poste occasionnellement au cours de sa jeune carrière, ce positionnement est synonyme d'adaptation de la part du staff. À tel point que le trois-quart centre Pierre Fouyssac est entré en jeu à la place de Guillaume Cramont, pour évoluer en troisième ligne (Mauvaka étant descendu au talon). Ugo Mola devra encore se creuser la tête pour composer un XV cohérent lors du déplacement au Racing 92 dimanche à. 21h.